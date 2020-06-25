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ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية.. غياب الخرائط وتكتم عن التفاصيل

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صورة لمراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة، ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة لمراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة، ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ليلى عودة

في ظل غياب التفاصيل والخرائط، صرح برلمانيون ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بعدم علمهم ببنود خطة بنيامين نتانياهو الرامية لضم أراض من الضفة الغربية. وذكرت مراسلة فرانس24 في القدس، ليلى عودة، أنه من المتوقع إعلان تفاصيل خطة الضم في القريب العاجل بسبب رغبة نتانياهو في العودة لمنصب رئيس الوزراء لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى استغلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة. وتشكل طبيعة هذه الخطة، ضم 30% من أراضي الضفة الغربية تحديدا المنطقة "سي" لتشمل مستطونات كبرى إسرائيلية وأخرى عشوائية وغير قانونية. 

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