منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يعرقل حملات صحية "حيوية" في أفريقيا

© أ ف ب

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء أن فيروس كورونا يُعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز إضافة إلى العديد من الحملات الصحّية الأخرى في أفريقيا.

إعلان اقرأ المزيد

يتسبب فيروس كورونا في الحؤول دون وصول حملات تطعيم "حيوية" وأساسية إلى أفريقيا، وفقا لما أعلنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء، حيث أوضح أن برامج لعلاج الملاريا والإيدز إضافة إلى العديد من الحملات الصحية الأخرى في أفريقيا توقفت.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر عبر الفيديو نظّمه مركز الاتّحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه "تمّ وقف العديد من الخدمات الأساسية جزئيًا أو كليًا".

وحذّر من أنّ "انقطاع الخدمات الأخرى مثل حملات التطعيم وعلاج الملاريا والإيدز يهدد بالقضاء على عقود من التقدّم" المحرز.

وعلى الرغم من أنّ أفريقيا التي سجّلت أكثر من 326 ألف إصابة بفيروس كورونا (8616 وفاة) تُعتبر أقلّ تأثّراً بالوباء نسبيّاً، مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى، إلا أنّ انتشار فيروس كورونا في القارة السمراء "يتزايد سريعا" على حد قول غيبريسوس.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك