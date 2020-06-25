وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتسويق مشروط لعقار رمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19 في أوروبا

© أ ف ب

أكياس تحوي عبوات من دواء ريميدسيفير عرضت أثناء مؤتمر صحفي عقد في مدينة هامبورغ بألمانيا في 8 أبريل/نيسان 2020.

قالت الخميس وكالة الأدوية الأوربية في بيان أصدرته إنها توصي باستعمال عقار ريمدسيفير المضاد للفيروسات لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في أوروبا. ولن يشرع في تنفيذ هذه التوصية قبل أخذ موافقة المفوضية الأوروبية عليها الأسبوع المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

قدمت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس، ومقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، في بيان لها توصية بالسماح "بتسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت أن المفوضية "تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لرمديسيفير خلال الأسبوع المقبل". وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءا من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسيجين.

وأظهرت دراسة للوكالة أنّ المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون رمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين. ويعد هذا العقار الذي كان أنتجه مختبر غلياد الأميركي لعلاج الحمى النزفية ايبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو ضعيفة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقا لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح العلاج بهذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك