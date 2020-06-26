إسكتلندا: إصابة ستة أشخاص ومقتل المهاجم في "حادثة طعن خطيرة" وسط غلاسكو

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أصيب ستة أشخاص الجمعة وسط مدينة غلاسكو الإسكتلندية بجروح في حادثة طعن خطيرة إضافة لمقتل المشتبه به. فيما أفادت تقارير إعلامية بتعرض شرطي أيضا للطعن في الحادثة نفسها، ما دفع السلطات إلى فرض طوق أمني على وسط المدينة.

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أفادت تقارير إعلامية أن شرطيا تعرّض للطعن الجمعة وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في "حادثة خطيرة" دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط غلاسكو. وقال اتحاد الشرطة الإسكتلندية "نحن على علم بالتقارير التي تحدثت عن تعرض شرطي للطعن في حادثة وسط مدينة غلاسكو". كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح، فيما قالت الشرطة إنها أردت المشتبه به في تنفيذ هذه الواقعة قتيلا.

فرانس24/ أ ف ب

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