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البعوض لا ينقل وباء كوفيد-19 (دراسة إيطالية)

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بعوض النمر الآسيوي في صورة مؤرخة في 6 حزيران/يونيو 2016 في كاليفورنيا
بعوض النمر الآسيوي في صورة مؤرخة في 6 حزيران/يونيو 2016 في كاليفورنيا جيمس غاثاني ا ف ب
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روما (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة الخميس أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (ازسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل كوفيد-19.

وأوضح المعهد في بيان "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر" لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

© 2020 AFP

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