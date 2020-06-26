الدوري الأميركي للمحترفين: 16 حالة إيجابية للاعبين من أصل 302 اختبارين

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نيويورك (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ونقابة اللاعبين الجمعة ان نتائج 16 اختبارا لفيروس كورونا المستجد من اصل 302 أجريت على اللاعبين الثلاثاء الماضي جاءت ايجابية.

وفي بيان مقتضب، لم تكشف الرابطة هوية اللاعبين أو انديتهم.

وكانت الاختبارات مطلوبة للاعبين المشاركين في استئناف موسم 2019-2020، في مجمع "ديزني وورلد" في أورلاندو وسط بروتوكول صحي مشدد.

ويتعين على كل لاعب تأتي نتائجه فحوصه ايجابية، ان يخضع لعزل صحي حتى يُسمح له بالخروج من قبل السلطات الصحية وبتصريح طبي.

وكان آخر المصابين بالفيروس المعلن عنهم مالكولم بروغدون صانع العاب انديانا بيسرز وجباري باركر جناح ساكرامنتو كينغز.

وبدأ الثلاثاء معظم اللاعبين والاجهزة الفنية بالخضوع للاختبارات، بحسب البرتوكول الموضوع لعودة الدوري. وهذه المرحلة التمهيدية تسبق انتقالهم بين 7 و9 تموز/يوليو لبدء معسكرات التدريب المغلقة الى فلوريدا، حيث تفشى الفيروس بشكل استعراضي الاسبوع الماضي واصيب به أكثر من 100 الف شخص وفقا للاحصائيات الاخيرة.

وعلقت منافسات دوري المحترفين "ان بي ايه" في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد الى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقا بدلا من 30، على ان تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

وسيستكمل الموسم بمشاركة 13 فريقا من المنطقة الغربية وتسعة فرق من المنطقة الشرقية.

© 2020 AFP