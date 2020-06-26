العراق: اعتقال 13 عنصرا من "كتائب حزب الله" الموالية لإيران على علاقة بهجمات ضد المصالح الأمريكية

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مقاتلون في كتائب حزب الله العراقي خلال عرض عسكري في 31 أيار/مايو 2019 في بغداد.

اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الخميس 13 عنصرا من فصيل موال لإيران وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد. وقال مصدر حكومي عراقي إنهم ينتمون إلى فصيل "كتائب حزب الله" الذي تتهمه واشنطن باستهداف جنودها وموظفيها في العراق. واستهدف عدد كبير من الهجمات الصاروخية منذ نهاية العام 2019 المنشآت العراقية التي تستضيف دبلوماسيين وجنودا أجانب منها ست هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

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على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في العراق، اعتقلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الخميس الجمعة عددا من العناصر الموالية لإيران يبلغ 13 عنصرا. ما يعد سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

وقال مصدر حكومي عراقي ومسؤولان أمنيان آخران لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق. وأشاروا إلى أن هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن مرارا باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق. وقال المسؤول الحكومي إن القوة "عثرت على ثلاث منصات وتم اعتقال 13 مقاتلا".

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب، منها ست هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وتبنت جهات غامضة عددا قليلا من تلك الهجمات، اعتبرها محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية لإيران.

مداهمة مقر كتائب حزب الله في العراق

في دلالة على خطورة الوضع، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة مسألة الصواريخ، وتعهد بملاحقة المسؤولين عنها.

ويضم جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأفضل عتادا وتدريبا، وقد أنشأه الأمريكيون بعيد الغزو في العام 2003، وعادة ما تناط به المهمات الأكثر صعوبة.

وقبل بداية الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه، ليعود الكاظمي ويعينه رئيسا للجهاز مؤخرا. وينظر كثيرون إلى الكاظمي والساعدي على أنهما مقربان من الأمريكيين.

حوار استراتيجي

وبلغ التوتر ذروته بين واشنطن وطهران في كانون الثاني/يناير عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة نفذتها طائرة مسيّرة في بغداد.

وردا على العملية، صوّت النواب الشيعة في البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد.

وأواخر آذار/مارس، تراجعت حدة السجال بينما تباطأت بشكل كبير وتيرة الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أمريكيين وبريطانية، لكنها تسارعت مجددا قبل أسبوعين مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية.

وتهدف المحادثات التي انطلقت في 11 حزيران/يونيو إلى وضع إطار عمل لوجود القوات الأمريكية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وفي إطار الحوار "الاستراتيجي" بين البلدين، تعهّدت واشنطن مواصلة خفض عديد جنودها في البلاد والذين بلغ عددهم نحو 5200 العام الماضي.

في الأثناء، تعهد العراق أن يحمي على أراضيه العسكريين المنضوين في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

"القوة الثالثة"

وكتائب حزب الله جزء من الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى دينية في العام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وتم اعتباره في ما بعد جزءا من القوات العراقية الرسمية.

وبات الحشد الشعبي الذي قاتل الجهاديين إلى جانب القوات الأمنية العراقية وتحت مظلة طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، قوة لها حسابها في البلاد مع عشرات المقاتلين وثاني أكبر تمثيل في البرلمان.

لكن الحشد يؤكد مرارا أن لا علاقة له بالهجمات الصاروخية.

من جهته، رحّب فصيل كتائب حزب الله بالهجوم الصاروخي الذي أودى بجنود أمريكيين وبريطانيين، من دون أن يتبناه، منددا بما أسماه "قوات الاحتلال".

وأكد الخبير بالشأن العراقي مايكل نايتس أن عديد ومستوى تدريب مقاتلي كتائب فصيل حزب الله يجعله "القوة الثالثة في محور المقاومة في الشرق الأوسط، بعد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني" الذي يتشارك معه الاسم ولكن لا يرتبط به تنظيميا.

فرانس24/ أ ف ب

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