الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربع شركات تعدين إيرانية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة، 26 سبتمبر 2019.

أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على لائحتها السوداء أربع شركات في قطاع الصلب والألمنيوم والحديد، بما في ذلك فرع لشركة مباركة ستيل، المنتج الرئيسي للصلب في إيران، بسبب استمرار استغلال "النظام الإيراني لأرباح شركات التعدين وقدرتها على البيع في الخارج من أجل تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار حول العالم"، طبقا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

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فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات جديدة على عدد من الشركات العاملة في قطاع التعدين الإيراني، بينها فرع تابع لأكبر مُنتِج للصلب في إيران.

أربع شركات في قطاع الصلب والألمنيوم والحديد

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها والذي يدير العقوبات، أدرج على اللائحة السوداء "أربع شركات في قطاع الصلب والألمنيوم والحديد، بما في ذلك فرع لشركة مباركة ستيل، المنتِج الرئيسي للصلب في إيران".

كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى لائحتها السوداء أربعة فروع لوكلاء بيع، واحد في ألمانيا هو شركة تارا ستيل تريدينغ المحدودة، وثلاثة في الإمارات العربيّة المتّحدة هي باسيفيك ستيل، وبيتر فيوتْشِر جنرال تريدينغ، وتوكا ميتال تريدينغ، وهي شركات تقول الولايات المتحدة إن من يتحكم بها هو مباركة ستيل المدرجة على اللائحة السوداء منذ العام 2018 لصلتها بالحرس الثوري الإيراني.

استغلال أرباح شركات التعدين

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات التعدين وقدرتها على البيع في الخارج من أجل تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار حول العالم".

ويشمل الإجراء الأمريكي الذي أعلِن الخميس أيضًا ثلاث شركات تعدين أخرى تُمثّل مجتمعةً مليارات الدولارات لناحية أرقام المبيعات والصادرات كلّ عام. ويتعلّق الأمر بشركة ساوث ألمينيوم كومباني، ومجمع سيرجان جهان ستيل للصلب، وإيران سنترال أيرون أور.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على "غلوبال إنداستريال آند إنجينيرنغ سابلاي المحدودة" وهي شركة متمركزة في الصين وهونغ كونغ، وذلك بسبب تسليمها مادّة الغرافيت إلى إيران.

فرانس24/ أ ف ب

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