بطولة ألمانيا: بريمن يبحث عن بطاقة الملحق الفاصل لتجنب مصير هامبورغ

كاي بفافينباخ تصوير مشترك/ا ف ب

الأميركي جوشوا سارجنت مهاجم فيردر بريمن بعد أن أضاع فرصة التسجيل خلال مباراة لفريقه في الدوري الألماني لكرة القدم ضد ماينتس في 20 حزيران/يونيو 2020.

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برلين (أ ف ب)

سيكون فيردر بريمن أمام الفرصة الأخيرة لتجنب مرافقة بادربورن في الهبوط إلى الدرجة الثانية السبت حين يستضيف كولن في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويأمل فيردر بريمن (السابع عشر برصيد 28 نقطة) باحتلال المركز السادس عشر الذي يمنح صاحبه خوض ملحق فاصل "بلاي أوف" مع ثالث الدرجة الثانية والمحصور بين هايدينهايم والعريق هامبورغ.

ومن قبيل الصدفة، فإن هبوط بريمن السابق والوحيد في موسم 1979-1980 كان بعد هزيمته على أرضه أمام كولن نفسه صفر-5 في أيار/مايو 1980.

وما يصعب مهمة بريمن، صاحب أطول مسيرة في الدرجة الأولى الألمانية، أكثر أنه قد يخوض مباراته الأخيرة في البطولة بدون هدافه الألباني ميلوت راشيكا (سبعة أهداف) الذي تعرّض لإصابة في الكاحل.

وحتى الموسم قبل الماضي، كان هامبورغ، المنافس اللدود لبريمن، صاحب أطول مسيرة لناد في الدوري الألماني قبل أن يهبط عام 2018 لأول مرة في تاريخه.

وقال مدرب بريمن فلوريان كوهفيلدت "نحن مدينون للجميع في النادي بأن نخوض المعركة حتى اللحظة الأخيرة، طالما أن ذلك لا يزال ممكنا حسابيا".

وكان بايرن حسم لقب البطولة في المرحلة الحادية والثلاثين بالفوز على بريمن نفسه بهدف لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل عشرة أيام، كما ضمن بوروسيا دورتموند الوصافة، ليبقى صراع الطليعة على المركزين الأخيرين المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتنافس الثلاثي لايبزيغ (63 نقطة)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (62 نقطة) وباير ليفركوزن (60 نقطة) على البطاقتين الأخيرتين، فيما سيكون نصيب الخاسر في هذه المعركة المشاركة الموسم المقبل في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتبدو مهمة لايبزيغ الأكثر سهولة إذ يواجه مضيفه أوغسبورغ، فيما سيكون على مونشنغلادباخ وليفركوزن تخطي هرتا برلين وماينتس على التوالي.

وقد تكون المباراة ضد ماينتس بمثابة الوداع الأخير لنجم ليفركوزن الشاب كاي هافرتز الذي تلاحقه أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وبايرن ميونيخ بهدف التعاقد معه.

ويمتد عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عاما مع فريقه حتى عام 2022 وبدون شرط جزائي، علما أن النجم الألماني الصاعد قال سابقا إنه سيقرر مستقبله في "نهاية الموسم".

ويبدو أن قرار هافرتز سيكون مرتبطا بما إذا كان فريقه سيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل.

برنامج المرحلة 34 الأخيرة (بتوقيت غرينيتش):

السبت 27 حزيران/يونيو

(13:30) بوروسيا دورتموند - هوفنهايم

باير ليفركوزن - ماينتس

أونيون برلين - فورتونا دوسلدورف

بوروسيا مونشنغلادباخ - هرتا برلين

فولفسبورغ - بايرن ميونيخ

اينتراخت فرانكفورت - بادربورن

فيردر بريمن - كولن

فرايبورغ - شالكه

اوغسبورغ - لايبزيغ

© 2020 AFP