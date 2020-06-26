بطولة ألمانيا: هالاند لا يريد بأن يكون "الثاني طوال الوقت"

مارتن مايسنر POOL/ا ف ب

هالاند يحتفل بعد تسجيله هدف السبق لدورتموند ضد شالكه في الدوري الالماني لكرة القدم في 16 ايار/مايو 2020

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برلين (أ ف ب)

أكد النروجي إرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الجمعة حرصه على انهاء سيطرة بايرن ميونيخ على الدوري المحلي المستمرة منذ ثمانية أعوام، وأنه لن يكتفي بأن يكون "الثاني طوال الوقت".

ويتسلم الفريق البافاري درع البطولة السبت في مباراته الأخيرة في الموسم الحالي ضد مضيفه فولفسبورغ، في حين اكتفى دورتموند للموسم الثاني على التوالي بدور الوصيف.

وسجل هالاند (19 عاما) المنتقل إلى الفريق الأصفر في فترة الانتقالات الشتوية قادم من سالزبورغ النمسوي 16 هدفا في 17 مباراة في جميع المسابقات. في حين أن مجموع ما سجله مع الفريقين خلال الموسم كان 44 هدفا في 39 مباراة.

وتوافق هالاند مع زميله المدافع ماتس هوملس على أن هدف الموسم المقبل هو الارتقاء "مركز واحد أعلى" من المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري.

وقال هالاند في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، عشية المباراة الأخيرة في الدوري السبت على أرضه مع هوفنهايم "أريد تحقيق شيء ما مع دورتموند، ليس فقط أن أكون الثاني طوال الوقت، ولكن الفوز بالألقاب إذا استطعت (...) يجب أن نحدد أهدافنا، نريد أن نهاجم".

وكان اللقب الأخير لدورتموند في موسم 2011-2012 عندما قاد يورغن كلوب الفريق للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وجذبت أهداف هالاند انتباه الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه يأمل بأن يرى تعاقده مع دورتموند - الذي يستمر حتى عام 2024 - يروي له تعطشه للألقاب، "لا أفكر كثيرا في المستقبل، أنا أعيش في الحاضر. لهذا السبب قررت الانضمام إلى دورتموند بقناعة كاملة".

واضاف "أنه (دورتموند) أحد أكبر الأندية في العالم، وقد وقعت معه عقدا طويل الأمد".

© 2020 AFP