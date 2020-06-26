بطولة إسبانيا: تعادل رابع تواليا لاشبيلية

كريستينا كويكلر ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

واصل اشبيلية انزلاقاته المتتالية بعد استئناف الدوري الاسباني لكرة القدم اثر وقفة فيروس كورونا القسرية، وتعادل على ارضه امام بلد الوليد 1-1، الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين.

وصحيح ان اشبيلية استهل عودته بفوز على جاره ريال بيتيس 2-صفر، لكنه تعادل بعدها اربع مرات، آخرها أمام بلد الوليد الذي ابتعد نسبيا عن منطقة الهبوط.

وبتعادله الجمعة، اصبح اشبيلية رابع الترتيب على بعد خمس نقاط من خيتافي الطامح اوروبيا والذي يحقق ايضا عودة مخيبة بعد وقفة كورونا لنحو ثلاثة اشهر.

على ملعب "رامون سانشيز بيسخوان" الخالي من الجماهير بسبب البروتوكول الصحي، افتتح بلد الوليد التسجيل بكرة رأسية جميلة لكيكو اوليفاس في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس التشيكي توماس فاتسليك (24).

وانتظر الفريق الاندلسي حتى الدقيقة 83 ليعادل الارقام وبهدية من دفاع بلد الوليد نتيجة لمسة يد على خافي سانشيز، ترجمها الارجنتيني لوكاس أوكامبوس بركلة جزاء ناجحة في مرمى جوردي ماسيب.

ويدور صراع ناري على الصدارة بين ريال مدريد وبرشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، اذ يتفوق الفريق الملكي بفارق المواجهتين المباشرتين. ويحل برشلونة السبت على سلتا فيغو وريال مدريد الاحد على اسبانيول الاخير.

© 2020 AFP