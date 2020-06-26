بطولة إسبانيا: سيتيين يؤكد أن برشلونة لم يبلغه برحيل أرتور

خايمي رينا ا ف ب/ا ف ب

مدرب برشلونة كيكي سيتيين خلال المباراة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني في 13 حزيران/يونيو 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أكد كيكي سيتيين مدرب برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن النادي الكاتالوني لم يبلغه برحيل لاعب وسطه الدولي البرازيلي أرتور عن صفوفه إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال سيتيين في تصريحات صحافية عشية مواجهة مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري "أعتمد عليه ولديه فرصة للعب"، مضيفا "نحن بحاجة للتأكد من أن هذا الضجيج لا يؤثر عليه وأنه قادر على بذل قصارى جهده. لم يخبرني النادي أنه سيباع".

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية أن أرتور (23 عاما) سينتقل إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال لاعب الوسط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وأوضحت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الصفقة ستشهد دفع يوفنتوس 10 ملايين يورو (11,2 مليون دولار) لبرشلونة، وأن أرتور وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس.

وأضاف سيتيين "لا أعرف الآن إذا كان سيغادر، يقول البعض أنه من الأفضل الاحتفاظ به بسبب صغر سنه، والبعض الآخر يقول عكس ذلك".

وتابع "سيبقى معنا حتى المباراة الأخيرة هذا الموسم، وإذا فكر في المغادرة بعد ذلك، فهو بحاجة إلى تدبير ذلك، والتفكير في حقيقة أنه لا يزال لديه أشياء يفعلها هنا، وترك ذكرى جيدة، وأن يكون صادقا حتى النهاية".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 68 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر. ويخوض مباراة السبت ضد سيلتا فيغو في سعيه الى استعادة الصدارة والدفاع عن لقبه في العامين الأخيرين.

وقال سيتيين "(الوضع الحالي) ليس طبيعيا، لم يحسم أي شيء بعد وأي لاعب في هذا الموقف يعرف أن الموسم لم ينته".

وختم "لا أشك للحظة في احتراف ونزاهة اللاعبين حتى اليوم الأخير".

© 2020 AFP