"بي إن" تعلن عودتها لبث مباريات الدوري الإيطالي

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يسدد ركلة جزاء في المباراة ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في 26 حزيران/يونيو 2020.

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلنت شبكة بي إن سبورتس" التلفزيونية القطرية الجمعة العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتبت الشبكة في حسابها على تويتر "يسعدنا الإعلان عن العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي على قنواتنا. شاهدوا مباراة يوفنتوس وليتشي الليلة على بي ان سبورتس 1".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن يوسف العبيدلي عقب الإعلان "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بشأن الدوري الإيطالي يؤسس لسابقة قانونية كبيرة ويعزز ما كانت تقوله بي إن وغيرُها من هيئات البث الدولية خلال السنوات الماضية: إذا لم يتعامل أصحاب الحقوق مع القرصنة فلن يحصلوا إلا على رسوم الحقوق غير الحصرية".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" امتنعت عن نقل مباريات السبت والأحد، بسبب خلافاتها مع رابطة الدوري الإيطالي.

وفوجئ مشتركو "بي إن" مساء السبت والأحد بعدم عرض مباريات الدوري الإيطالي بعد انتظار دام لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة تعليق البطولة بسبب الأزمة التي أحدثها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مجموعة "بي إن" الإثنين على تويتر أنه "لأسباب قانونية" تعتذر عن بث مباريات الدوري الإيطالي، وهو ما أشار اليه متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس، قائلا "لن يتم بث اي مباراة في الدوري الايطالي على شبكة +بي إن سبورتس+ العالمية"، مضيفا "سيكون من غير المناسب التعليق أكثر من ذلك، بخلاف القول إن موقفنا القانوني والعلني كان ثابتا ولم يتغير على مدى ثلاث سنوات".

وبدأت المجموعة الإعلامية القطرية فصلا جديدا من معركتها مع المملكة العربية السعودية على خلفية اتهامها الأخيرة بالوقوف وراء نظام بث لعرض المباريات بصورة غير شرعية عبر الأقمار الصناعية، يطلق عليه اسم "بي أوت كيو".

وانتقد العبيدلي الشراكة بين البطولتين الإيطالية والإسبانية والمملكة العربية السعودية، على الرغم من المزاعم بأن القرصنة تتم برعاية الدولة.

وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت الثلاثاء قبل الماضي حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي تعرضت لها شبكة "بي إن".

وخلصت المجموعة الخاصة في منظمة التجارة المكلفة النظر في الشكوى إلى أن السعودية أخلت بواجباتها لحماية مصالح قطر.

واعتبرت ان الرياض اتخذت تدابير "أدت إلى منع بي إن من توظيف مستشار قانوني سعودي لفرض احترام حقوق الملكية الفكرية" و"لم تتخذ إجراءات جنائية وعقوبات بحق +بي آوت كيو+".

والخلاف على الحقوق هو أيضا جزء من صراع أوسع بين قطر وجيرانها الخليجيين الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 وفرضوا حصارا اقتصاديا عليها بسبب علاقتها الوطيدة مع إيران.

وتمتلك "بي إن" حقوق بث مباريات البطولة الإيطالية حتى 2021 في 35 منطقة جغرافية، بما في ذلك فرنسا وتركيا و24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإندونيسيا والفيليبين، وتزعم أنها تَدُر ما يقارب 55 بالمئة من إيرادات الدوري الإيطالي من الخارج.

© 2020 AFP