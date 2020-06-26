ترامب يتهم مسؤول في حركة "حياة السود مهمة" بالدعوة إلى التمرد

جيم واتسون ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

أتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أحد قادة حركة "حياة السود مهمة"، بالدعوة إلى التمرد خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "إنها خيانة، فتنة، تمرد!"، مشيرا إلى تصريحات لرئيس فرع الحركة في نيويورك هوك نيوسوم.

وكان الناشط قال الأربعاء "إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فإننا سنحول هذا النظام إلى رماد ونستبدله". واضاف "استطيع أن اتحدث بالمعنى المجرد أو الحرفي، إنها مسألة تفسير".

ثم أوضح أنه لا يشجع على أعمال الشغب، لكنه لن يدينها كذلك.

وأبدى ترامب، منذ بدء الاحتجاجات، موقفا صارما من الحركة.

وكتب ترامب عدة تغريدات أشاد فيها "بالقانون والنظام"، الذي أضحى شعاره المفضل على مدى أسابيع، وأبدت كما أنها تشجع قوات الأمن على فرض سيطرتهم.

وفي سلسلة تغريدات الخميس، لفت الرئيس إلى أن المتظاهرين في نيويورك دعوا إلى "قلي" رجال الشرطة "مثل شرائح لحم الخنزير المقدد".

إلا أن احدا لم يسجل حتى الآن استخدام هذا الشعار في نيويورك منذ بدء الاحتجاجات.

وذكر ترامب في تغريدة "أن شرطة نيويورك غاضبة" بسبب هذا الشعار.

ولم يدل أي ممثل لشرطة نيويورك، من الإدارة أو النقابة، بتصريح حول هذا الموضوع.

وأشار ترامب كذلك إلى أن رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلازيو أعطى موافقه لخط عبارة "حياة السود مهمة" على أرضية الجادة الخامسة بالضبط أمام برج ترامب، منزل الملياردير الجمهوري في وسط مانهاتن.

أكد المتحدث باسم العمدة الأربعاء لصحيفة نيويورك ديلي نيوز أنه تمت الموافقة على هذه المبادرة كي "يتذكر (دونالد ترامب)عندما يعود إلى ما يدعوه مدينته، أن حياة السود مهمة".

© 2020 AFP