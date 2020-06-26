مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف... دراسة تؤكد أن فيروس كورونا لا يمكنه الانتقال عبر البعوض

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بعوض النمر الآسيوي في صورة مؤرخة في 6 حزيران/يونيو 2016 في كاليفورنيا.

أظهرت دراسة قام بها المعهد الوطني الإيطالي للصحة بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" ونشرت نتائجها الخميس، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع. ومن المعروف أن هذه الحشرات قادرة على نقل العديد من الأمراض للبشر عبر لدغتها، مثل الملاريا وحمى الضنك.

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نشر المعهد الوطني الإيطالي للصحة الخميس دراسة تظهر أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (أزسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل كوفيد-19.

وأوضح المعهد في بيان "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر" لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

فرانس24/ أ ف ب

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