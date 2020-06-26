ريبورتاج: فحوص طبية للعمال، خفض عدد الزبائن... مؤسسات ومطاعم تعيد فتح أبوابها في المغرب وسط إجراءات وقائية مشددة

صورة لمدخل شركة مغربية خاصة تقوم بفحوص للعاملين قبل بدء عملهم عقب انتهاء فترة الحجر الصحي، صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تضرر الاقتصاد المغربي بسبب إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا. وتكبدت المملكة خسائر يومية تقدر بنحو 91 مليون دولار خلال أيام الحجر الصحي. ومع رفع الإغلاق وإنهاء الحجر الصحي، فرضت وزارة الصحة، بالاتفاق مع أرباب العمل، على كل موظفي القطاع الخاص إجراء فحص كوفيد-19 قبل استئناف العمل. كما فرضت المطاعم إجراءات وقائية على مرتاديها، واتخذت قرار استقبال نصف سعة المطعم. تقرير فرانس 24 - جان ماري لومير، نينا كوسلوفسكي وثمين الخيطان.