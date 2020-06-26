كرة القدم: نهائي كأس فرنسا في 24 يوليو والرابطة في 31 منه أمام خمسة آلاف متفرج على الأقل

© أ ف ب/أرشيف

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا التي تجمع باريس سان جرمان وسانت إتيان في 24 يوليو/تموز، ونهائي كأس الرابطة بين فريق العاصمة وأولمبيك ليون في 31 من الشهر نفسه. وسيكون نهائي كأس فرنسا أول مباراة رسمية تشهدها البلاد منذ توقف المنافسات في مارس/آذار بسبب فيروس كورونا. وسيسمح لخمسة آلاف متفرج بحضور كل من المباراتين، ولكن رئيس الاتحاد أكد أنه يسعى لزيادة هذا العدد.

إعلان اقرأ المزيد

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت إن المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ستقام في 24 يوليو/تموز أمام خمسة آلاف متفرج، معربا عن أمله في زيادة هذا العدد بحلول موعد هذه المباراة.

ويجمع نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت إتيان، وسيكون المباراة الرسمية الأولى في فرنسا بعد توقف النشاط الكروي في منتصف مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال لو غريت "ستقام المباراة النهائية لكأس فرنسا في 24 يوليو/تموز ونهائي كأس الرابطة في 31 منه. حتى الآن يُسمح لخمسة آلاف متفرج بحضور كل مباراة لكننا سنتقدم بطلب في محاولة للحصول على عدد أكبر".

وأضاف "تواجد خمسة آلاف متفرج فقط في ستاد دو فرانس هو قليل. آمل أن نصل إلى سعة بنسبة 30 في المئة لكنني لن أخلق مشكلة في حال لم ننجح في ذلك".

ويتسع الملعب الرسمي لمنتخب فرنسا والذي يستضيف تقليديا نهائي الكأسين المحليتين لـ 81,338 ألف متفرج.

يذكر أن نهائي كأس الرابطة سيجمع باريس سان جرمان وليون.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك