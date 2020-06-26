"مشكلة خطيرة" مع تزايد الإصابات في ولايات جنوبية وغربية أمريكية بفيروس كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الحكوميين الأمريكيين في خلية إدارة أزمة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، إن بلاده تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 في الولايات الجنوبية الغربية وبخاصة فلوريدا وتكساس. وأعادت هاتان الولايتان فرض تدابير أكثر صرامة بعد فترة قصيرة من تخفيف الحجر الصحي إثر ارتفاع عدد الإصابات بصورة كبيرة.

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صرح الجمعة أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الحكوميين في خلية الأزمة في البيت الأبيض في أول إيجاز صحفي منذ شهرين لفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا بأن الولايات المتحدة تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولايات جنوبية وغربية.

وقال فاوتشي "نواجه مشكلة خطيرة في مناطق معينة" لافتا إلى أنه فيما بعض المناطق أفضل حالا بكثير من مناطق أخرى، فإن البلاد برمتها "مترابطة" ولا تزال تواجه مخاطر. وأضاف فاوتشي "الناس ينقلون العدوى لآخرين، وفي النهاية ستنقل العدوى لشخص من الفئة الأكثر ضعفا"، ثم تابع قائلا "ذلك الشخص قد يكون جدة أو جدا أو عما يتلقى العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة أو طفلا مصابا باللوكيميا" (سرطان الدم). وختم بالقول "نحن جميعا نواجه تلك (المشكلة) والطريقة الوحيدة لوضع حد لها هي بالعمل سويا".

الحجر الصحي أمريكا

وكان فاوتشي يتحدث رفقة نائب الرئيس مايك بنس الذي سعى إلى الطمأنة قائلا للأمريكيين إن الوضع لا يقارن بذروة الأزمة في شمال شرق البلاد، في آذار/مارس ونيسان/أبريل. وقال بنس "نحن في موقع أكثر قوة. الحقيقة أننا أبطأنا الانتشار، وتمكنا من تسطيح المنحنى". ودعا بنس الأمريكيين الشبان للالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي قائلا إنهم يتحملون "مسؤولية بشكل خاص" في القيام بذلك، دون أن يذكر وضع الكمامة.

ودافع فيما بعد عن قرار الرئيس دونالد ترامب المثير للجدل استئناف عقد تجمعات انتخابية كبيرة رغم الوباء، قائلا إن الأمريكيين لديهم حق حرية التعبير والتجمهر.

ودعا فريق التصدي لكورونا إلى الإيجاز الصحفي بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة في ولايات في الجنوب والغرب من بينها فلوريدا وتكساس. والجمعة أعلنت الولايتان تدابير سعيا لمنع الناس من اللقاء في مجموعات، ومنها إغلاق الحانات أو حظر استهلاك الكحول فيها.

فرانس24/ أ ف ب

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