مضرب: ايفانيسيفيتش مصاب بدوره بفيروس كورونا

غلين كيرك ا ف ب

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زغرب (أ ف ب)

اعلن نجم كرة المضرب الكرواتي غوران ايفانسيفيتش الفائز السابق ببطولة ويمبلدون الانكليزية عن اصابته بفيروس كورونا المستجد الجمعة، بعد ايام قليلة من اعلان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اولا عالميا عن اصابة مماثلة.

وقال ايفانيسيفيتش (48 عاما) على انستاغرام "للأسف...لقد اكتشفت للتو بأني مصاب بوباء كوفيد-19".

واضاف "انا في حالة جيدة ولا اشعر بأي عوارض" مناشدا جميع الذين خالطوه بان ينتبهوا على صحتهم وعلى صحة ذويهم.

وتابع المتوج بلقب ويمبلدون عام 2001 "سأستمر في حجر نفسي" مشيرا الى انه خضع لفحصين سلبيين في آخر 10 ايام قبل ان تأتي نتيجة الفحص الثالث ايجابية.

وكان ايفانيسيفيتش مديرا لجولة "أدريا" الكرواتية في كرة المضرب التي نظمها ديوكوفيتش في دول البلقان، وقد جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا فيها وهم البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور توريتسكي، ايجابية ايضا.

وتلقى ديوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ نحو الفي متفرج، وقد اضطر الى تقديم اعتذاره علنا بقوله ""يؤسفني بشدة ان تكون البطولة قد تسببت بالاذى. اعتقدنا ان الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا ان صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لاسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكرا جدا".

© 2020 AFP