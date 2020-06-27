آريين روبن يعود الى الملاعب في عمر الـ36 للدفاع عن ألوان خرونينغن

صورة تعود الى 16 أيلول/سبتمبر 2017 للهولندي اريين روبن (يمين) يحتفل بتسجيله لبايرن ميونيخ الالماني في مرمى ماينتس مع زميله الفرنسي فرانك ريبيري خلال لقاء في الدوري الالماني لكرة القدم

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لاهاي (أ ف ب)

سيعود النجم الدولي الهولندي السابق آريين روبن الذي وضع حدا لمسيرته الكروية في تموز/يوليو 2019، الى الملاعب عن 36 عاما من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته خرونينغن، وذلك بحسب ما أعلن الأخير السبت.

وكشف خرونينغن أن روبن "يتمرن منذ أسابيع من أجل يكون جزءا من الفريق الأول لخرونينغن عندما ينطلق موسم 2020-2021".

وبدأ الجناح السريع مسيرته الكروية مع خرونينغن حين كان في الثانية عشرة من عمره، وتمت ترقيته الى الفريق الأول عام 2000 قبل أن يترك الفريق للانتقال الى ايندهوفن عام 2002، وذلك في مستهل مشوار الترحال الذي قاده للدوري الإنكليزي (تشلسي من 2004 حتى 2007) والإسباني (ريال مدريد بين 2007 و2009) والألماني (بايرن ميونيخ بين 2009-2019).

وفي مقطع فيديو، كشف روبن بأنه اتخذ قراره بعدما فكر بالطريقة المناسبة لمساعدة غرونينغن في تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي علق الدوري الهولندي في آذار/مارس، وأدى في نهاية المطاف الى إلغائه من دون تحديد أي بطل.

وأفاد روبن الذي أمضى أفضل أيام مسيرته في بايرن حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، في الفيديو أنه بشأن "العودة كلاعب في خرونينغن: بدأت تراودني هذه الفكرة، والآن جعلت منها مهمتي. لا أعلم ما إذا كانت ستنجح" في ظل "التحدي الجسدي" بما أنه في السادسة والثلاثين من عمره.

وختم وصيف بطل مونديال 2010 "سأعمل بجد، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأنضم الى الفريق في التدريب الأول للموسم الجديد".

© 2020 AFP