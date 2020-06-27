سد النهضة: أديس أبابا تعلن عن اتفاق وشيك بين مصر وإثيوبيا والسودان

سد النهضة سيجعل من إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا.

قال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي السبت في تغريدة عبر "تويتر" إنه "تم التوصل (بين البلدان الثلاث) إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". وجاء ذلك غداة قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

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قال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي السبت إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي عبر تويتر: "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

فرانس24/ رويترز

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