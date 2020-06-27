بطولة المانيا: بريمن يتجنب الهبوط ولايبزيغ وغلادباخ الى دوري الابطال

باتريك ستولارز POOL/ا ف ب

الياباني يويا اوساكو يحتفل بهدفه مع فيردر بريمن ضد كولن في المرحلة 34 والاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم في 27 حزيران/يونيو 2020

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برلين (أ ف ب)

تجنب فيردر بريمن الهبوط المباشر الى الدرجة الثانية باكتساحه ضيفه كولن السبت 6-1 ومستفيدا من سقوط فورتونا دوسلدورف صفر-3 أمام أونيون برلين، في المرحلة الرابعة والثلاثين والاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم السبت.

وأنهى بريمن بطل ألمانيا اربع مرات آخرها عام 2004، الموسم في المركز السادس عشر الذي يمنح صاحبه خوض ملحق فاصل "بلاي أوف" مع ثالث الدرجة الثانية برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 30 ليلحق ببادربورن الى الدرجة الثانية.

وكانت المهمة صعبة على بريمن كونه كان مطالبا بالفوز مقابل خسارة فورتونا أو تعادله ما كان سيتطلب من بريمن، الذي لم يحقق أي فوز على أرضه في مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري قبل اليوم، الفوز بفارق أربعة أهداف لمنح نفسه فرصة.

ويدين بريمن بفوزه الى الياباني الى يويا اوساكو (22 و58)، الكوسوفي ميلوت راشيتسا (27)، نيكلاس فولكروغ (29)، الهولندي دافي كلاسن (55) والاميركي جوش سارجنت (68) فيما سجل دومينيك دريكسلر (62) هدف الخاسر.

ويلعب بريمن في ملحق فاصل مع هايدنهايم أو العريق هامبورغ حيث تختتم الدرجة الثانية الاحد.

وفي الصراع على مراكز دوري أبطال أوروبا كان السباق محصورا بين الثلاثي لايبزيغ، بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن على البطاقتين الأخيرتين، حيث نجح لايبزيغ ومونشنغلادباخ في إنهاء الموسم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

إذ تفوق لايبزيغ 2-1 على أوغسبورغ لينهي الموسم برصيد 66 نقطة مقابل 65 لغلادباخ الفائز 2-صفر على هرتا برلين، فيما سيكتفي ليفركوزن بخوض غمار الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" رغم فوزه 1-صفر على ماينتس لينهي الموسم خامسا.

ويدين لايبزيغ بالفوز الى ثنائية نجمه تيمو فيرنر (28 و80) الذي سينتقل الى تشيلسي الانكليزي الموسم المقبل، فيما سجل السويسري روبن فارغاس هدف أصحاب الارض (72).

وبات فيرنر أفضل مسجل في تاريخ لايبزيغ بعدما رفع رصيده الى 95 هدفا، متفوقا على دانيال فراهن (93) الذي لعب مع النادي بين عامي 2010 و2015.

وسيعود غلادباخ الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ عام

وخطف هوفنهايم بطاقة التأهل المباشر الى الدوري الاوروبي باكتساحه بوروسيا دورتموند الوصيف برباعية نظيفة، ومستفيدا من سقوط فولفسبورغ امام البطل بايرن ميونيخ بالنتيجة عينها.

وأنهى هوفنهايم الموسم في المركز السادس برصيد 52 نقطة، فيما اكتفى فولفسبورغ بالمركز السابع مع 49 نقطة ليخوض غمار تصفيات المسابقة القارية الرديفة.

وكان بايرن حسم لقب البطولة في المرحلة الحادية والثلاثين، كما ضمن بوروسيا دورتموند الوصافة قبل لقاء اليوم.

وسجل كل من الفرنسيين كينغسلي كومان (4)، مايكل كويسانس (37)، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (72 من ركلة جزاء) وتوماس مولر (79) أهداف بايرن.

وأنهى ليفاندوفسكي البوندسليغا مع 34 هدفا (أفضل مجموع أهداف له في موسم واحد من البوندسليغا بفارق اربعة عن ما حققه موسمي 2015-2016 و2016-2017).

ورفع مولر عدد تمريراته الحاسمة في موسم واحد في البوندسليغا الى 21، معززا رقمه القياسي بعد تحطيمه رقم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الحالي، الذي حقق 19 تمريرة حاسمة حين كان مع فولفسبورغ في موسم 2014-2015، وفق الموقع الرسمي للدوري الالماني.

© 2020 AFP