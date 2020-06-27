تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#ليبيا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

تونس تعيد فتح حدودها بشكل كامل بعد إعلانها السيطرة على فيروس كورونا المستجد

نشرت في: آخر تحديث:

مطار قرطاج الدولي يستعيد نشاطه الدولي السبت 27 يونيو/حزيران 2020.
مطار قرطاج الدولي يستعيد نشاطه الدولي السبت 27 يونيو/حزيران 2020. © صورة من التلفزيون
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : نور الدين مباركي

تعيد تونس السبت فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بشكل كامل، معلنة بذلك عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد أن أكدت السلطات السيطرة على فيروس كورونا المستجد. وصنفت وزارة الصحة بلدان العالم من حيث تفشي الفيروس إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء. وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ حذر الخميس أمام البرلمان من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جراء تفشي الوباء، قائلا إن النمو هذا العام سينكمش بنحو 6 بالمئة وأن كل مؤسسات الدولة باتت "مفلسة".  

إعلان

 

نور الدين مباركي مباشرة من مطار قرطاج

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.