تونس تعيد فتح حدودها بشكل كامل بعد إعلانها السيطرة على فيروس كورونا المستجد

مطار قرطاج الدولي يستعيد نشاطه الدولي السبت 27 يونيو/حزيران 2020. © صورة من التلفزيون

تعيد تونس السبت فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بشكل كامل، معلنة بذلك عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد أن أكدت السلطات السيطرة على فيروس كورونا المستجد. وصنفت وزارة الصحة بلدان العالم من حيث تفشي الفيروس إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء. وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ حذر الخميس أمام البرلمان من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جراء تفشي الوباء، قائلا إن النمو هذا العام سينكمش بنحو 6 بالمئة وأن كل مؤسسات الدولة باتت "مفلسة".