ريبورتاج: هل تستعيد تركيا نشاط السياحة العلاجية وتتدارك خسائر أزمة فيروس كورونا؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 عن التقرير الخاص بالمستشفيات التركية © فرانس24

دخلت كاميرات فرانس24 القسم المخصص لاسقبال مرضى كوفيد-19 بمستشفى جراح باشا في إسطنبول. وقد صرح أطباء القسم بأنهم يتمتعون بحرية استخدام أدوية معينة في حال اقتناعهم بفعاليتها. ويتعالج سبعة مصابين فقط في قسم العناية المركزة بهذا المستشفى. ولحين استعادة تركيا نشاط السياحة العلاجية التي درّت على الدولة نحو مليار ونصف المليار دولار عام 2018، قد يسهم تقديم الخدمات الطبية من قبل أطباء أتراك عبر الإنترنت في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها هذا القطاع بسبب جائحة فيروس كورونا. تقرير حسين أسد ولودوفيك دوفوكو.