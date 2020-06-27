فيروس كورونا: الإصابات تجاوزت النصف مليون بالهند وظلت دون الـ7000 لليوم الثاني على التوالي بروسيا

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فحوص للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في لوس أنجلس الأمريكية، في 26 يونيو/حزيران 2020.

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند 509 آلاف حسب ما أعلنت الحكومة السبت، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 15 ألفا و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة. من جهتها أعلنت روسيا تسجيل 6852 إصابة جديدة، بما يبقي الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل/نيسان.

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أعلنت الحكومة الهندية السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 509 آلاف في البلاد، وقالت إن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 15 ألفا و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت الحكومة تتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 500 ألف في يوليو/تموز، وتستخدم حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين. كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

لكن علماء الأوبئة يرون أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال يوليو/تموز في البلاد التي تضم 1,3 مليار نسمة.

وانتشر الفيروس خصوصا في المدن الهندية الأكثر اكتظاظا بالسكان. فقد تجاوز عدد الإصابات في العاصمة نيودلهي، إذ ناهز ثمانين ألفا، عدد تلك التي سجلت في مومباي.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في العالم في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير.

وفي إطار جهودها لكشف المصابين، طلبت سلطات نيودلهي من 33 ألف عامل صحي فحص نحو مليوني شخص في مناطق في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة.

وقال خبير الصحة العامة أنانت بان "يبدو أننا نتوجه إلى وضع سيستمر فيه ارتفاع معدل الإصابات، ما لم نتمكن من تعزيز آلية التباعد صارمة أو فرض إغلاق صارم".

وأضاف: "خلافا للصين حيث تركز الوباء نسبيا حول ووهان وعدد قليل من المدن الأخرى، ينتشر (الفيروس) على نطاق أوسع في الهند مما يجعل الوضع أصعب على نظام الرعاية الصحية".

إصابات كورونا اليومية في روسيا أقل من 7000 لليوم الثاني

من جهتها، أعلنت روسيا السبت تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يبقي الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل/نيسان.

وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 627646 إصابة. وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 188 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تسجيل 46860 إصابة جديدة في البرازيل و990 وفاة

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة الجمعة إن البلاد سجلت 46860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و990 حالة وفاة.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل مليون و274974 وإجمالي حالات الوفاة 55961.

أما في الولايات المتحدة، فقد صرح كبير الخبراء الحكوميين في خلية الأزمة في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الجمعة، بأن البلاد تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولايات جنوبية وغربية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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