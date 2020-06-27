نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية على قناعة بأن موسكو قدمت أموالا لطالبان لقتل جنود أمريكيين

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شعار وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في مدخل الوكالة في لانغلي بولاية فيرجينيا في 14 أغسطس/آب 2008

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة بأن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات على أن روسيا أعطت أموالا لمقاتلين مقربين من حركة طالبان لدفعهم إلى قتل عسكريين أمريكيين أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد كم من العسكريين الأمريكيين العشرين الذين قتلوا في معارك في أفغانستان في 2019 حصل قتلتُهم على مكافآت مالية من هذه الوحدة العسكرية الروسية.

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة بأن الاستخبارات الأمريكية باتت على قناعة بأن روسيا دفعت سرا أموالا لمقاتلين مقربين من حركة طالبان الإسلامية المتمردة لدفعهم إلى قتل عسكريين أمريكيين أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وقالت الصحيفة إن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج قبل أشهر خلت، عندما كانت طالبان تجري مفاوضات تاريخية مع واشنطن لوضع حد لأطول حرب للولايات المتحدة.

ووفقا لنيويورك تايمز فإن وحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية وزعت أموالا على مقاتلين إسلاميين ومجرمين مقربين من طالبان. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد كم من العسكريين الأمريكيين العشرين الذين قتلوا في معارك في أفغانستان في 2019 حصل قتلتُهم على مكافآت مالية من هذه الوحدة العسكرية الروسية.

ونقلت عن مسؤولين لم تسمّهم أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على هذه المعلومات وناقشها مع مستشاريه للأمن القومي في اجتماع عقد في أواخر مارس/آذار.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تقاسمت هذه المعلومات مؤخرا مع بريطانيا التي كان جنودها في أفغانستان مستهدفين ببرنامج المكافآت هذا، شأنهم في ذلك شأن الجنود الأمريكيين.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن العديد من الخيارات قدمت إلى البيت الأبيض، من تقديم احتجاج دبلوماسي رسمي لموسكو، مرورا بفرض عقوبات عليها، ووصولا إلى استهدافها بأعمال انتقامية أخرى، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اليوم.

وقد وقعت الإدارة الأمريكية وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا في 29 فبراير/شباط ينص على انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان وعلى إجراء مفاوضات سلام بين المتمردين وحكومة كابول.

فرانس24 / أ ف ب

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