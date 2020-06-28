الانتخابات البلدية الفرنسية 2020: حزب الخضر يفوز في عدة مدن كبرى أبرزها مرسيليا وليون

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في خطوة غير مسبوقة، سجل مرشحو حزب "البيئة" (الخضر) الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية تقدما بعدة مدن أبرزها مرسيليا ثاني كبرى مدن فرنسا وليون (وسط) وستراسبورغ (شمال شرق) وبوردو (جنوب غرب) وبواتيه (وسط غرب).

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شهدت الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا تقدما لمرشحي "الخضر" بعدة مدن أبرزها مرسيليا (جنوب) وهي ثاني كبرى مدن البلاد وليون (وسط).

وفي ليون أنهى "الخضر" حقبة الاشتراكي السابق جيرار كولومب، وهو الذي كان وزيرا للداخلية في بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد نحو 20 عاما في البلدية. وفاز الحزب أيضا في بوردو ومرسيليا.

ولا يستبعد أيضا فوز الخضر في مدينتي بواتييه (وسط) وبيزانسون (شرق) المتوسطتي الحجم. إلا أن ستيفان بالي رئيسة بلدية ليل (شمال) لم تنجح في إلحاق الهزيمة بالاشتراكية مارتين أوبري التي تتولى المنصب منذ وقت طويل.

وينوي ماكرون، الذي من المحتمل أن يكون حريصا على التخلص من عبء هذه الانتخابات المرهقة في أسرع وقت ممكن، إلقاء كلمة في 29 يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن يقدم رده الأول على التوصيات التي قدمها مؤتمر المواطنين بشأن البيئة، وهي جمعية مؤلفة من 150 مواطنا تم تنظيمها في إطار الديمقراطية التشاركية في البلاد.

واتخذت عدة تدابير وقائية في الدورة الثانية بعد أن نظمت الدورة الأولى في خضم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفرض وضع الكمامات واستعمال المعقمات والتباعد الجسدي في مكاتب الاقتراع.

وسجلت فرنسا المتضررة بشدة من الوباء 29750 وفاة منذ بدء انتشار كوفيد-19.

فرانس24/ أف ب

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فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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