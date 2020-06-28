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اليوم العالمي لفخر المثليين.. فاعلية افتراضية هذا العام بسبب فيروس كورونا

صورة لاحتفالات العام الماضي باليوم العالمي لفخر المثليين © فرانس24

حال وباء كوفيد-19 دون الاحتفال بفاعلية اليوم العالمي لفخر المثليين لهذا العام، حيث اقتصر أن يكون احتفالا افتراضيا على الشبكة العنكبوتية. وتظل مكانة هذه الفاعلية محفوظة، خصوصا في نيويورك الأمريكية، التي شهدت أولى مظاهرات المثليين عام السبعين من القرن الماضي. ونشر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسالة تضامن عبر مقطع فيديو مصور لمناصرة حقوق المثليين داعيا إياهم بتحقيق "فرق" في المجتمع الأمريكي. وتتوالى الدعوات بمجابهة رهاب المثلية حول العالم.