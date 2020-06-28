بطولة إيطاليا: أتالانتا يواصل انتصاراته وانتر يستعيد توازنه وميلا يفرمل روما

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

مدافع انتر ميلان أليساندرو باستوني يحتفل بهدف الفوز في مرمى بارما (2-1) في الدوري الإيطالي في 28 حزيران/يونيو 2020.

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روما (أ ف ب)

واصل أتالانتا انتصاراته المتتالية وعزز حظوظه بحجز إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الثمين على مضيفه أودينيزي 3-2، فيما استعاد إنتر ميلان توازنه بفوز متأخر على مضيفه بارما 2-1 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وفرمل ميلان ضيفه روما عندما حسم قمتهما على ملعب "سان سيرو" في صالحه 2-صفر، منعشا آماله في حجز بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

- فوز بنكهة كولومبية -

في المباراة الأولى، يدين اتالانتا بفوزه إلى مهاجميه الكولومبيين دوفان زاباتا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، والبديل لويس موريال الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 71 و79 رافعا رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم مقابل 14 لمواطنه.

ورفع الثنائي الكولومبي الغلة التهديفية لفريقهما في الدوري إلى 80 هدفا كأقوى خط هجوم في الدوري، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الذي سجل 77 هدفا الموسم الماضي.

وسجل كيفن لازانيا هدفي أودينيزي في الدقيقتين 31 و87، دون أن ينجح في رد الاعتبار للخسارة المذلة 1-7 ذهابا أمام أتالانتا في 27 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وهو الفوز السادس على التوالي لاتالانتا فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بخسارته الخامسة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

واستغل أتالانتا جيدا خسارة روما، أقرب منافسيه على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال، أمام مضيفه ميلان صفر-2، حيث وسع الفارق بينهما إلى تسع نقاط، وهي الخسارة التي استغلها ايضا نابولي لتشديد الخناق على فريق العاصمة بتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه سبال 3-1.

يذكر أن أتالانتا بلغ ربع نهائي المسابقة القارية العريقة هذا الموسم في أول مشاركة له فيها.

ومنح زاباتا التقدم لاتالانتا عندما تلقى كرة من الأرجنتيني أليخاندرو غوميز داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه على يسار الحارس الأرجنتيني خوان موسو (8).

ونجح لازانيا في ادراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع من العاجي سيكو فوفانا فانطلق وتوغل داخل المنطقة قبل ان يتابعها بيمناه على يسار الحارس بيارلويجي غوليني (31).

ومنح موريال التقدم مجددا لاتالانتا من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس موسو (71)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لفريقه السابق بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة (79).

وقلص لازانيا الفارق قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

- إنتر يقلب الطاولة على بارما -

وفي الثانية، استعاد إنتر ميلان توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه ساسوولو في المرحلة الماضية، وذلك عندما قلب تأخره بهدف أمام بارما إلى فوز ثمين 2-1 معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

ومنح العاجي جيرفينيو التقدم لبارما عندما تلقى كرة خلف الدفاع من السلوفاكي يوراي كوتشكا فتوغل من الجهة اليسرى وتلاعب بانطونيو كاندريفا ودانيلو دامبروزيو داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه على يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (15).

ودفع أنتونيو كونتي مدرب إنتر بالتشيلي أليكسيس سانشيز والنيجيري فيكتور موزيس والإنكليزي أشلي يونغ في الدقيقة 69 فنشط خط هجوم الضيوف الذين أدركوا التعادل عبر المدافع الهولندي ستيفان دي فراي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر رأسية من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عقب ركلة ركنية أسكنها على يسار الحارس لويجي سيبي (84).

وطرد لاعب وسط بارما كوتشكا عقب الهدف، فاستغل انتر النقص العددي وخطف هدف الفوز عندما تلاعب موزيس بدفاع بارما داخل المنطقة ومرر الكرة عرضية تابعها البديل الآخر أليساندرو باستوني برأسه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (87).

وحذا نابولي حذو اتالانتا وحقق فوزه الخامس على التوالي بتغلبه على ضيفه سبال صاحب المركز الاخير بثلاثة أهداف لهدافه التاريخي الدولي البلجيكي دريس ميرتنز (4) والإسباني خوسيه كايخون (36) والألماني أمين يونس (78) مقابل هدف لأندريا بيتانيا (29).

وعزز نابولي المنتشي بتتويجه بلقب مسابقة الكأس على حساب يوفنتوس موقعه في المركز السادس.

- ميلان يفرمل روما -

وفرمل ميلان ضيفه روما عندما حسم قمتهما على ملعب "سان سيرو" في صالحه 2-صفر، منعشا آماله في حجز بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش (76) والتركي هاكان جالهان أوغلو (89 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لميلان في ثالث مباراة بعد استئناف المنافسات التي علقت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد خسارته المباراة الأولى أمام جنوى 1-2، فصعد إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة.

وهو الفوز الـ75 لميلان على روما في تاريخ مواجهاتهما في الدوري مقابل 45 خسارة و50 تعادلا.

وألحق ميلان الخسارة الأولى بروما بعد فوزين متتاليين منذ العودة وحرمه من تشديد الخناق على اتالانتا صاحب المركز الرابع الذي يضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان روما الطرف الأفضل في الشوط الأول وكاد هدافه الدولي البوسني إدين دجيكو يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لورنتسو بيليغريني بيد أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (20).

وأهدر جالهان أوغلو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي ثيو هرنانديز والمرمى مشرع امامه بتابعها برأسه فوق العارضة (39).

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني وتابع جالهان أوغلو مسلسل إهدار الفرص بعد لعبة مشتركة مع البديل البلجيكي ألكسيس سايليميكرس فانفرد بالحارس أنطونيو ميرانتي وسددها زاحفة ابعدها الاخير الى ركنية لم تثمر (66).

وتابع الحارس ميرنتي تألقه بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية للبديل البرازيل لوكاس باكيتا إلى ركنية (67).

ونجح ريبيتش في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة أكروباتية للعاجي فرانك كيسيه من مسافة قريبة فتهيأت أمام الكرواتي الذي سددها قوية بيمناه ارتدت من الحارس والقائم الأيسر فتهيأت أمامه مجددا وسددها بيمناه داخل المرمى (76) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وحصل ميلان على ركلة جزاء اثر عرقلة هرنانديز من قبل المدافع الانكليزي كريس سمولينغ فانبرى لها جالهان أوغلو قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ميرانتي (89).

وخسر سمبدوريا أمام بولونيا بهدف لفيديريكو بوناتسولي (88) مقابل هدفين للغامبي موسى بارو (72 من ركلة جزاء) وريكاردو أورسيليني (75).

وتعادل ساسوولو مع فيرونا بثلاثة أهداف للفرنسي جيريمي بوغا (53 و77) والبرازيلي روجيريو (90+7) مقابل ثلاثة أهداف للصربي داركو لازوفيتش (51) والبولندي ماريوش ستيبنسكي (57) وماتيو بيسينا (68).

© 2020 AFP