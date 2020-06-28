بطولة انكلترا: ثنائية اينغز تبقي واتفورد في دائرة الخطر

ادم ديفي POOL/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

سجل داني اينغز ثنائية ليقود ساوثمبتون الى الفوز على مضيفه واتفورد 3-1 الاحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم ليبقى الاخير في دائرة خطر الهبوط الى الدرجة الاولى.

وافتتح اينغز التسجيل بعد ان سدد كرة لولبية من مشارف المنطقة (16)، واضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني اثر فشل حارس واتفورد بن فوستر في تشتيت احدى الكرات (70) رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم متخلفا بفارق هدف واحد عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وسجل يان بدناريك هدفا خطأ في مرمى ساوثمبتون ليقلص واتفورد الفارق (79)، قبل ان يُؤَمِّن جيمس وورد براوس الفوز لساوثمبتون من ركلة حرة مباشرة.

ورفع ساوثمبتون رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث عشر ليضمن بنسبة كبيرة بقاءه في الدرجة الممتازة الموسم المقبل، في حين بقي واتفورد في المركز السادس عشر مع 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن وست هام اول الهابطين في الوقت الحالي.

وبدأت الاخبار السيئة بالنسبة الى واتفورد قبل انطلاق المباراة عندما اعلن النادي ابعاد ثلاثة لاعبين عن تشكيلته وهم اندري غراي وناتانيال شالوبا والبرتغالي دومينغوس كوينا بسبب خرق بروتوكول التباعد الاجتماعي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد ان استضاف الاول حفلة عيد ميلاده الـ29 الجمعة بحضور اكثر من ستة اشخاص، وهو العدد الاقصى المسموح به.

© 2020 AFP