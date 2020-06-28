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فرنسا: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الدورة الثانية للانتخابات البلدية

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها أمام الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي تم تأجيلها نحو ثلاثة أشهر بسبب ظروف الحجر الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا. وسيكون الاهتمام منصبا على مراقبة نتائج حزب الخضر الذي حقق تقدما في مدن كثيرة، وعلى العاصمة باريس التي تتنافس فيها ثلاث مرشحات هن رئيسة بلديتها الحالية الاشتراكية آن هيدالغو والوزيرتان السابقتان رشيدة داتي عن حزب الجمهوريين اليميني وأنييس بوزان عن حزب الجمهورية إلى الأمام. كذلك سيكون رئيس الوزراء إدوار فيليب أمام تحدي إعادة انتخابه رئيسا لبلدية مدينة لو هافر.