مباشر: تغطية خاصة لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية

صحافيو وموفدو فرانس24 في باريس وبيربينيون وليون في لقطة جماعية من شاشة فرانس24 © فرانس24

أدلى الفرنسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجلتها السلطات في مارس/آذار جراء جائحة فيروس كورونا. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه الأحد 14 يونيو/حزيران عن تنظيم الدورة الثانية للانتخابات البلدية في 28 يونيو/حزيران مع مراعاة عدد من الشروط الصحية المفروضة منذ ظهور الوباء. وبلغت نسبة التصويت في هذه الدورة الثانية 34,67 بالمئة، بانخفاض عن النسبة المسجلة في نفس التوقيت خلال الدورة الأولى. تابعوا تغطيتنا الخاصة بنتائج هذه الانتخابات.