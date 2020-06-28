موتو جي بي: إصابة دوفيتسيوزو بكسر في عظمة الترقوة

خوسيه جوردان ستر/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أعلن فريق دوكاتي الإيطالي المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الأحد إصابة دراجه مواطنه أندريا دوفيتسيوزو بكسر في عظمة الترقوة اليسرى سيخضع بسببه إلى عملية جراحية، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة العالم المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب الفريق الإيطالي على حسابه في تويتر "بسقوطه خلال سباق موتوكروس في فاينتسا (شمال إيطاليا)، تعرض أندريا دوفيتسيوزو لإصابة في الترقوة اليسرى".

وأضاف الفريق الإيطالي أنه بعد التشاور مع الأطباء، "قرر الدراج الخضوع لعملية جراحية هذا المساء في مودينا ليكون جاهزا لبدء موسم بطولة العالم للموتو جي بي 2020".

وتنطلق بطولة العالم التي تم تقليص روزنامتها وتعديلها بسبب فيروس كورونا المستجد، في 19 تموز/يوليو المقبل على حلبة خيريز الإسبانية.

ويدافع دوفيتسيوزو (34 عاما) عن ألوان دوكاتي منذ عام 2013، وهو أنهى المواسم الثلاثة الأخيرة وصيفا لبطل العالم الإسباني مارك ماركيز (هوندا).

© 2020 AFP