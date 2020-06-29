السفيرة الأمريكية في لبنان: "طوينا صفحة" القرار القضائي بحظر المقابلات الإعلامية معي

بعد إطلاق حكم قضائي بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات معها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا الإثنين إلى أنه تم طي هذا القرار الذي اعتبرت أنه ليس سوى صرفا للأنظار عن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها لبنان المتمثلة بالأزمة الاقتصادية. وكان قاض لبناني قد أصدر هذا القرار بعد تصريح للسفيرة انتقدت فيه حزب الله.

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أشارت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا الإثنين إلى أنه تم طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات معها لمدة عام ردا على تصريحات انتقدت فيها السفيرة "حزب الله".

وقالت شيا بعد لقاء مع وزير الخارجية اللبناني الذي استدعاها إلى مقره: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتي "شدد خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقان مقدسان".

وشدد الوزير والسفيرة في البيان "على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".

وكان قاض شيعي من مدينة صور الجنوبية اعتبر السبت أن تصريحات دوروثي شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وحظر القاضي على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

فرانس24/ رويترز

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