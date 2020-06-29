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السلطة الفلسطينية تعيد إغلاق بيت لحم بالكامل بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا

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راهبة مسيحية وسيدة ترتديان كمامتين وتمران أمام كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، 26 مايو/أيار 2020.
راهبة مسيحية وسيدة ترتديان كمامتين وتمران أمام كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، 26 مايو/أيار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

صرح كامل حميد محافظ بيت لحم بأن السلطة الفلسطنية أعادت الاثنين إغلاق المحافظة بالكامل لمدة 48 ساعة، "لأخذ عينات وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل"، وذلك بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا. وكانت بيت لحم قد أغلقت لمدة تتجاوز الشهرين وعاودت الإصابات بالظهور مع منتصف يونيو/حزيران.

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 أعادت السلطة الفلسطينية الاثنين إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال كامل حميد محافظ بيت لحم "الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل". وأضاف "عدد المخالطين للمصابين بالمئات وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك".

وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس/آذار الماضي وتم إغلاقها لأكثر من شهرين، 27 إصابة اليوم ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 حالة.

وخلت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل/نيسان قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف الشهر الجاري. وقال حميد "هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبا في كل مكان في المحافظة في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاثة لا يوجد منطقة في بيت لحم إلا فيها حالات".

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم عن حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة في الأربعينات من العمر، ما يرفع عدد الوفيات إلى ثمانية منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي.

وأضافت الوزيرة في بيان لها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 2345 إصابة منها 1716 نشطة وحالات التعافي 621 حالة.

فرانس24/رويترز

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