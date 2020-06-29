مصر: مصابون بفيروس كورونا يلقون حتفهم بعد اندلاع حريق داخل مستشفى

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اندلع حريق الإثنين في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى "بدراوي" في مدينة الإسكندرية المصرية أدى لمقتل 7 أشخاص جميعهم من المصابين بالفيروس. وبحسب مسؤول أمني، فإن الحريق اندلع بسبب قصور كهربائي في أحد أجهزة التكييف داخل المستشفى.

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قتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون بحريق هائل اندلع صباح الإثنين داخل مستشفى في محافظة الإسكندرية في شمال مصر، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية.

وأشار مسؤول طبي إلى أن ضحايا الحريق كانوا من المصابين بوباء كورونا، مضيفاً أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وبحسب مسؤول أمني، أدى قصور كهربائي في أحد أجهزة التكييف داخل مستشفى خاص في حي المنتزه شرق الإسكندرية إلى الحريق الهائل.

من جهته، أكد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن "الحريق اندلع في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى "بدراوي"، ما أسفر عن مصرع 6 رجال وسيدة نتيجة اختناقهم دون حروق". وأضاف الموقع: جرى إرسال "خمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى" بأكمله.

وجاء الحادث في وقت سجلت فيه أكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، بحسب وزارة الصحة المصرية، بينهم أكثر من 2700 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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