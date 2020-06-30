الدوري الأميركي: إصابتان بفيروس كورونا في نتس قبل شهر من العودة

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لوس انجليس (أ ف ب)

كشف لاعبا بروكلين نتس، دياندري جوردان وسبنسر دينويدي، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل شهر من استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي حين أكد الأول عدم التحاقه بالفريق لدى عودة المباريات في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا اعتبارا من 30 تموز/يوليو، لفت الثاني الى شكوك بشأن مشاركته.

وكتب جوردان عبر حسابه على موقع "تويتر" فجر الثلاثاء "اكتشفت الليلة الماضية وتأكد الأمر مجددا اليوم (الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة) انني خضعت لفحص إيجابي لكشف +كوفيد+"، مضيفا "نتيجة لذلك، لن أكون في أورلاندو لاستئناف الموسم".

وأفادت شبكة "اي أس بي أن" الأميركية ان وكلاء لاعب الارتكاز البالغ 31 عاما، أبلغوا إدارة ناديه بالأمر.

وأتى ذلك بعيد تأكيد دينويدي (27 عاما) عبر موقع "ذا أثلتيك" الالكتروني، إصابته بالفيروس.

وقال اللاعب "أعاني من بعض العوارض، لاسيما ارتفاع درجة الحرارة وألم في الحلق، ومن الصعب معرفة ما اذا سأكون قادرا على اللعب أم لا".

وسبق لعدد من لاعبي نتس، القطب الثاني لمدينة نيويورك بعد نيكس، ان أعلنوا إصابتهم بالفيروس منذ آذار/مارس، أبرزهم كيفن دورانت الذي انضم الى صفوفه قبل بداية موسم 2019-2020، لكنه لم يخض أي مباراة لكونه يتعافى من إصابة قوية تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز.

وأكد دورانت (32 عاما) مطلع حزيران/يونيو انه لن يكون جاهزا لاستئناف موسم الـ"ان بي ايه" الذي تم تعليق منافساته اعتبارا من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19".

ويجد نتس نفسه أمام معضلة على صعيد التشكيلة لدى عودة المباريات في مجمع "ديزني وورلد" في أورلاندو.

فإضافة الى الغياب المؤكد لجوردان والمحتمل لدينويدي، سيكون الفريق من دون لاعبه ويلسون تشاندلر الذي سبق له أن أبلغ إدارة النادي عدم مشاركته في ما تبقى من الموسم.

وقال تشاندلر في تصريحات لشبكة "اي أس بي أن" الأحد، ان "صحة وسلامة عائلتي يجب ان تكون الأولوية".

كما يفتقد الفريق بسبب الإصابة، الى دورانت، والنجم كايري إيرفينغ الذي خضع قبل أشهر لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكتف، علما بأنه كان ضمن مجموعة من لاعبي الدوري التي أبدت معارضتها لاستكمال الموسم.

وأوردت "اي أس بي أن" الثلاثاء ان نتس لم يجر أي تمرين للاعبيه "منذ أيام عدة"، مشيرة الى ان عددا منهم يفكر جديا بما اذا كان سيشارك في عودة المنافسات أم لا.

ونتس هو أحد الفرق الـ22 التي من المقرر ان تشارك في استكمال الدوري.

وأقرت رابطة الـ "ان بي ايه" صيغة معدلة لمتابعة الموسم، بمشاركة 22 فريقا من أصل 30، ستخوض لقاءات للتصنيف، قبل ان تنتقل 16 منها لخوض الأدوار الاقصائية ("بلاي أوف"). وستكون كل المباريات خلف أبواب موصدة، على ان تقيم الفرق في المجمع، مع اعتماد إجراءات وقاية صحية صارمة خشية أي تفشٍ للفيروس.

وسبق لرئيس الرابطة آدم سيلفر ان ألمح الى ان أي انتشار واسع للفيروس في صفوف اللاعبين بعد العودة، قد يدفع الى تعليق المنافسات مجددا.

© 2020 AFP