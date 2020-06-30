القضاء الإيراني يثبت الحكم بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

© أ ف ب / أرشيف

ثبتت محكمة الاستئناف في إيران الثلاثاء الحكم بالسجن خمس سنوات على الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المتابعة بتهم أمنية "بينها التآمر على الأمن القومي". واعتقلت فاريبا في 5 حزيران/يونيو 2019 وكان قد حكم عليها في أيار/مايو 2019 بالسجن خمس سنوات في ختام محاكمة وصفتها باريس بـ"السياسية"، وانعكست سلبا على العلاقات بين باريس وطهران.

إعلان اقرأ المزيد

قضت المحكمة العليا الإيرانية الثلاثاء بتثبيت الحكم بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" الثلاثاء نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.

وأفاد المتحدث غلام حسين إسماعيلي أن عقوبة عادلخاه التي صدرت في أيار/مايو بتهم أمنية "بينها التآمر على الأمن القومي"، قد ثبتت في الاستئناف، و"ستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات" تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في حزيران/يونيو 2019.

وعادلخاه مديرة بحوث في معهد العلوم السياسية في باريس، وتحمل الجنسيتين الفرنسية-الإيرانية، علماً أن إيران لا تعترف إلا بالجنسية الإيرانية لدى حاملي جنسية مزدوجة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في 05 يونيو/حزيران الجاري "اليوم، أطالب إيران رسميا مرة أخرى بالنيابة عن فرنسا بالإفراج فورا عن السيدة عادلخاه". وأضاف "هذا الوضع الجاري يمكن أن يؤثر سلبيا على العلاقات بين فرنسا وإيران، وينال بشدة من الثقة بين البلدين".

وحكم عليها في أيار/مايو 2019 بالسجن خمس سنوات في ختام محاكمة، وصفتها باريس بـ"السياسية"، وانعكست سلبا على العلاقات بين باريس وطهران.

وأفرجت إيران في أواخر آذار/مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال، الذي أوقف معها عندما حضر إلى إيران للانضمام إليها في زيارة خاصة. وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

وعرفت عادلخاه المولودة في إيران عام 1959 والمقيمة في فرنسا منذ 1977، فترة من "الهلع" بعد إدانتها، بحسب ما أوضحت لجنة دعم أنشأت من أجلها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك