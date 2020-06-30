بطولة إنكلترا: الإصابة تبعد ماتيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم

جون سوبر تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الكاميروني جويل ماتيب على الأرض بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في 21 حزيران/يونيو 2020.

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لندن (أ ف ب)

كشف قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب الثلاثاء ان الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الحالي، ستبعده حتى نهاية الموسم عن فريقه ليفربول المتوج بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفاد الدولي الكاميروني الموقع الالكتروني لناديه "لن أعود هذا الموسم الى أرض الملعب، لكن في الموسم المقبل، آمل في أن أتمكن من مساعدة الفريق مباشرة من البداية".

وتعرض ماتيب (28 عاما) لإصابة في القدم خلال مباراة ضد الغريم إيفرتون (صفر-صفر) في 21 حزيران/يونيو، كانت الأولى للفريق بعد استئناف الدوري على إثر توقفه قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغاب ماتيب بعد ذلك عن الفوز الكبير على كريستال بالاس (4-صفر) في المرحلة الحادية والثلاثين والذي مهّد للنادي الأحمر لقب الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، قبل ان يُحسم بعد سقوط مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2.

وتتبقى سبع مباريات لليفربول من موسم 2019-2020 في الدوري، أولها الخميس في ضيافة مانشستر سيتي.

لكن النادي خرج من مختلف المسابقات الأخرى التي خاض غمارها هذا الموسم، أي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي توج بلقبها في الموسم الماضي.

وانضم ماتيب الى صفوف النادي في العام 2016 آتيا من شالكه الألماني، وبات في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب يشكل ثنائيا محوريا في قلب دفاع ليفربول مع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعانى الكاميروني من الإصابات هذا الموسم، واكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، بحسب أرقام موقع "ترانسفرماركت".

وغاب ماتيب عن تشكيلة الفريق لفترات طويلة في 2019-2020 بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مطلعه.

© 2020 AFP