بطولة إيطاليا: لاتسيو يعود من بعيد مرة أخرى

لاعب الوسط ماركو بارولو يحتفل بتسجيل هدف الفوز للاتسيو على مضيفه تورينو في الدوري الايطالي لكرة القدم، تورينو في 30 حزيران/يونيو 2020

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

كرر لاتسيو سيناريو مباراته الماضية ضد فيورنتينا، وحول تخلفه أمام مضيفه تورينو الى فوز 2-1 الثلاثاء في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مقلصا الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الى نقطة موقتا.

وبعد أن توقف مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة عند 21 بخسارته قبل ستة أيام أمام أتالانتا 2-3 بعد أن كان متقدما بثنائية نظيفة، نجح فريق المدرب سيموني إينزاغي في مواصلة صحوته بفوز ثان على التوالي جاء مماثلا لذلك الذي حققه السبت أمام فيورنتينا 2-1.

ورفع نادي العاصمة، الساعي للقبه الاول في الدوري منذ 2000 والثالث في تاريخه بعد الأول موسم 1973-1974، رصيده الى 68 نقطة وأصبح على بعد نقطة من يوفنتوس الذي يحل لاحقا ضيفا على جنوى.

ولم تكن بداية اللقاء إيجابية بالنسبة لنادي العاصمة إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة الخامسة بركلة جزاء تسبب بها هدافه تشيرو إيموبيلي الذي سبق له الدفاع عن ألوان تورينو على فترتين بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف الجار اللدود يوفنتوس، بلمسه الكرة داخل المنطقة المحرمة، فانبرى لها أندريا بيلوتي بنجاح.

وحاول رجال إينزاغي العودة الى الأجواء لكنهم عجزوا عن تهديد مرمى الحارس سالفاتوري سيريغو بشكل فعلي باستثناء تسديدتين قويتين لإيموبيلي، إلا أن الكرة علت العارضة بقليل في المحاولتين.

وكان هدف بيلوتي الفاصل بين الفريقين مع دخولهما استراحة الشوطين بعد أن الغي هدف للضيوف سجله فرانشيسكو أشيربي في الوقت بدل الضائع برأسه وذلك بداعي التسلل.

لكن إيموبيلي الذي سيغيب عن لقاء السبت ضد ميلان بسبب تراكم الإنذارات، عوض الخطأ الذي ارتكبه في مستهل الشوط الأول بإدراكه التعادل في الدقائق الأولى من الثاني إثر تمريرة بينية من الإسباني لويس ألبرتو (48)، معززا صدارته لترتيب الهدافين بـ29 هدفا، ليعادل بذلك الرقم القياسي لأفضل هداف لنادي العاصمة في موسم واحد، والمسجل باسمه بالذات موسم 2017-2018.

وعلى غرار مباراة المرحلة الماضية ضد فيورنتينا، قلب لاتسيو الطاولة بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 72 عبر ماركو بارولو بتسديدة من مشارف المنطقة تحولت من أحد المدافعين وخدعت سيريغو.

© 2020 AFP