بطولة انكلترا: سولسكاير يطالب بالمزيد من الثنائي مارسيال وراشفورد

مايكل ريغان POOL/ا ف ب

مهاجما مانشستر يونايتد الفرنسي انطوني مارسيال (يمين) وماركوس راشفورد يحتفلان بعد افتتاح الاول التسجيل في مرمى شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي. 24 حزيران/يونيو 2020

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لندن (أ ف ب)

طالب مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم النروجي اولي غونار سولسكاير من مهاجميه الفرنسي انطوني مارسيال وماركوس راشفورد ببذل المزيد من الجهود على الرغم من تألقهما في الموسم الحالي.

وبعد تسجيله ثلاثية في مرمى شيفيلد يونايتد، رفع مارسيال رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات وهو العدد ذاته من الاهداف بحوزة راشفورد.

واذا نجح المهاجمان في اضافة هدف واحد الى رصيدهما، سيصبحان اول ثنائي هجومي يبلغ حاجز العشرين هدفا في موسم واحد منذ ان نجح في ذلك البلغاري ديميتار برباتوف والمكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" موسم 2010-2011.

واعتبر سولسكاير بان مارسيال وراشفورد ولكن ايضا المهاجم الشاب مايسون غرينوود صاحب 12 هدفا "تطوروا جيدا هذا الموسم لكنهم يستطيعون ان يقدموا المزيد".

وتابع "اتوقع من الثلاثة ان يتألقوا لان ثمة نواح يستطيعون تحسينها (في لعبهم)".

ووجه المدرب الذي لم يخسر فريقه في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات تحذيرا مبطنا الى هؤلاء بقوله "اذا كنتم تعتقدون بأنكم تملكون الحق في خوض جميع المباريات وتعلمون بأنكم جيدين جدا وبأننا لا نبحث عن لاعبين محتملين للحلول مكانكم، تكونوا مخطئين".

واضاف "لا زلنا بعيدين جدا من المستوى الذي نرغب في الوصول اليه. سنحاول دائما تطوير انفسنا. واذا لم يطور اللاعبون الحاليون مستوياتهم، سنبحث في مكان آخر لايجاد افضل منهم".

وذكَر سولسكاير بأنه عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، واجه منافسة حامية الوطيس لفرض نفسه اساسيا في خط المقدمة الى جانب لاعبين امثال الهولندي رود فان نيستلروي، الترينيدادي دوايت يورك وواين روني وتيدي شرينغهام واندي كول.

© 2020 AFP