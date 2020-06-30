كرة القدم: تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون إلى 2022 بسبب فيروس كورونا

© أ ف ب

بعد تأجيل كأس أوروبا وكوبا أمريكا، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الأفريقية عاما واحدا بسبب تفشي فيروس كورونا. يذكر أن البطولة كان من المقرر إقامتها في الكاميرون، وسيتم إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2022 بدلا من مطلع 2021.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") أحمد أحمد الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عاما واحدا بسبب تبعات فيروس كورونا، لتنطلق في كانون الثاني/يناير 2022 بدلا من مطلع 2021. وأشار رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إلى أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن "الصحة هي الأولوية المطلقة".

يأتي هذا القرار بعد أن تتبقى أربع جولات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم 2021 في الكاميرون، الدولة التي كان من المقرر أن تستضيف النسخة الأخيرة عام 2019، قبل أن تسحب منها قبل أشهر من الموعد بسبب مشاكل في إنجاز البنى التحتية ومخاوف أمنية.

وأكد الاتحاد رضاه "عن التزام السلطات الكاميرونية لاستضافة البطولتين"، معتبرا أن البلاد "جاهزة" للاستضافة "وتحترم الجدول الزمني الملحوظ".

وأوضح الاتحاد أن التفاصيل المتعلقة بما تبقى من التصفيات، إضافة الى جدول البطولة، ستعلن في وقت لاحق.

في المقابل، لم يتطرق بيان الاتحاد إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما حدد الاتحاد أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لاستكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"الكونفدرالية") لهذا الموسم، ولكن بصيغة معدلة ومختصرة.

بذلك، أصبحت أمم أفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أمريكا اللتين كانتا مقررتين هذا الصيف، وتم إرجاؤهما إلى صيف 2021.

"بطولة شان في كانون الثاني/يناير 2021"

من جهة أخرى، أكد رئيس الكاف أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" التي كانت مقررة أيضا في الكاميرون في نيسان/أبريل 2020 وتم إرجاؤها في وقت سابق، ستقام اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021، بدلا من بطولة المنتخبات الوطنية الأولى.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتبارا من آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وكان من المقرر أن ينطلق الدور الثاني من هذه التصفيات في آذار/مارس الماضي. لكن بسبب فيروس كورونا، تم تأجيله مبدئيا إلى تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى صعيد مسابقتي الأندية، أقر الاتحاد استكمالهما بصيغة معدلة (إقامة مباراة واحدة في نصف النهائي بدلا من مباراتي ذهاب وإياب)، اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان عن اجتماع اللجنة التنفيذية، أن مسابقة دوري الأبطال ستستكمل في أيلول/سبتمبر في مكان يحدد لاحقا.

أما مسابقة كأس الاتحاد ("الكونفدرالية")، فسيتم استكمالها أيضا بالصيغة المعدلة في المغرب.

وقد بلغت المسابقة القارية الأم مرحلة الدور نصف النهائي مع هيمنة مصرية-مغربية حيث من المقرر أن يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي.

أما "الكونفدرالية"، فيجمع دورها نصف النهائي بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا الغيني.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك