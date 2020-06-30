قمة لمجموعة دول الساحل وفرنسا لتقييم حملة مكافحة الجهاديين في المنطقة

لودوفيك ماران تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني (يمين) مستقبلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نواكشوط في 30 حزيران/يونيو 2020

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نواكشوط (أ ف ب)

يجتمع قادة مجموعة دول الساحل الخمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نواكشوط الثلاثاء لتقييم الاستراتيجية الجديدة القائمة على تشديد التصدي للتمرّد الجهادي في المنطقة.

ويجري القادة في العاصمة الموريتانية مراجعة للحملة التي أعادوا إطلاقها في كانون الثاني/يناير بعد سلسلة من الانتكاسات.

وتجمع قمة نواكشوط إلى الرئيس الفرنسي قادة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وهي تعقد بعد نحو ستة أشهر من القمة التي جمعتهم في كانون الثاني/يناير في مدينة بو الفرنسية.

وسيشارك في القمة ممثلون للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي.

ووصل ماكرون الذي يجري أول رحلة له خارج أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، واضعا كمامة وقال إن القمة تهدف إلى "تعزيز المكاسب".

وتابع أن الحلفاء تمكّنوا من تحقيق "نجاحات حقيقية في الأشهر الستة الماضية، وقضوا على قادة" للمتمردين، مشيدا بـ"تعزيز تدخل" جيوش دول منطقة الساحل.

وكانت جماعات مسلحة قد سيطرت على منطقة الساحل العام الماضي وصعدت هجماتها على قواعد للجيشين المالي والنيجري.

وردت فرنسا بتعزيز قوة برخان التي أنشأتها لمكافحة المتطرفين في غرب إفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من 5 آلاف عنصر بعد رفدها ب600 عنصر إضافي مؤخرا.

في وقت سابق هذا الشهر أعلن الجيش الفرنسي أحد أكبر نجاحاته في الحملة المستمرة منذ 7 سنوات، أي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال.

وتتركز العملية الآن على تعقب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، في المنطقة الحدودية المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

والإثنين تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لمدة عام إضافي حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

© 2020 AFP