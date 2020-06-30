13 قتيلا على الأقل بانفجار في مركز طبي في طهران

امير خلوصي اسنا/ا ف ب

فرق الإطفاء تبحث عن ناجين محتملين في موقع انفجار بمركز طبي في طهران.

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طهران (أ ف ب)

قُتل 13 شخصاً على الأقلّ بانفجار قوي هزّ مركزاً طبّياً في شمال طهران الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيّة "إسنا" عن أجهزة الطوارئ.

وأورد التلفزيون الرسمي أنّ الانفجار في مركز "سينا أطهر" الطبّي أدّى إلى تضرّر مبان مجاورة وتصاعد دخان أسود في أجواء المنطقة.

وقالت أجهزة الطوارئ في بيان إنّه "تمّ الإبلاغ عن انفجار في الساعة 20,56 (16,26 بتوقيت غرينتش) تلاه حريق في مركز سينا أطهر الطبّي. أُرسِلت وحدات طبّية على الفور".

وأضافت "تأكّد مقتل 13 شخصاً. كما أصيب ستّة آخرون ونُقلوا" إلى أحد المستشفيات.

وصرّح قائد شرطة طهران حسين رحيمي لوكالة إسنا أنّ 10 من الضحايا نساء.

من جهته، قال المتحدّث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي للتلفزيون الرسمي إنّ الانفجار وقع عندما اشتعلت نيران في اسطوانات غاز في قبو العيادة.

وأشار إلى أنّ بعض الضحايا "كانوا في الطبقات العليا، في غرف العمليّات، وكانوا من المرضى أو مُرافقيهم. لسوء الحظ فقدوا حياتهم بسبب الحرارة والدخان الكثيف".

وأخمد الحريق بعد نحو ساعتين.

ويأتي هذا الحادث بعد أربعة أيّام من انفجار خزّان غاز صناعي قرب مجمّع عسكري وهزّ العاصمة الإيرانيّة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي وقتذاك أنّ "خزان غاز انفجر في مكان عام في بارشين"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدّد بدقة مكان الانفجار.

ويُشتبه في أنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليديّة يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلاميّة.

وخضع الموقع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية التابعة للأمم المتحدة في العام 2015.

© 2020 AFP