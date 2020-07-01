إيطاليا تصادر كمية قياسية تبلغ 14 طنا من الأمفيتامين أنتجها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

صورة موزعة المكت الإعلامي للحرس المالي/اف ب

صورة من تسجيل فيديو وزعه فرع مدينة ساليرنو الإيطالية لجهاز الحرس المالي الإيطالي في الأول من تموز/يوليو 2020 لكمية كبيرة من الأمفيتامين بشكل حبوب كبتانغون صنعها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في المرفأ الواقع في جنوب نابولي

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روما (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأعلن الكولونيل دومينيكو نابوليتانو قائد الشرطة المالية في نابولي أنها "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين تقوم بها قوات شرطة على المستوى العالمي".

وقالت الشرطة الإيطالية في بيانها الأربعاء إن العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي وقيمتها في السوق مليار يورو.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالبا ما يستخدم من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة "نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الشحنة كانت سترسل إلى شركة سويسرية مقرها لوغانو يملكها إيطاليون.

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)يبلغ ارتفاعها حوالى مترين وقطرها 1,40 متر. وقد إخفاء حوالى 350 كلغ من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

كما كانت العجلات الحديد العملاقة مليئة بالحبوب.

- "تحالف" جماعات إجرامية -

وقبل اسبوعين كانت وحدة التحقيق نفسها في نابولي المتخصصة في الجريمة المنظمة رصدت حاوية ألبسة غير أصلية تم اخفاء بداخلها 2800 كلغ من الحشيش و190 كلغ من الامفيتامينات على شكل أكثر من مليون حبة.

وهذه الشحنة الأولى التي بعثتها شركة سورية لفتت إنتباه رجال الجمارك لانها كانت مرسلة إلى ليبيا عبر شركة سويسرية وفقا لمعلومات "لا ريبوبليكا". وأضافت الصحيفة أن الحاويات الثلاث الجديدة التي تم احتجازها الأربعاء كانت مرسلة من الشركة السورية نفسها للمؤسسة السويسرية نفسها.

ويعتبر المحققون أن "تحالفا" يضم جماعات إجرامية يقف وراء هذه العمليات لأن الحبوب ال85 مليونا قادرة على تلبية حاجات سوق أوروبية أكبر من حاجة السوق الإيطالية. ووفقا لفرضية قد يتعلق الأمر ب"كارتل" لمافيا نابولي.

وتدابير العزل بسبب فيروس كورونا المستجد ساهمت في عرقلة انتاج وتوزيع المخدرات المصنعة في أوروبا مما دفع المهربين إلى جلبها من سوريا التي تشهد نزاعا.

وأكدت الشرطة الإيطالية أن مادة الكبتاغون التي تباع في منطقة الشرق الأوسط "رائجة في صفوف المقاتلين للحد من الشعور بالخوف والألم".

وعثر على هذه المادة المخدرة التي كان يتم إنتاجها أصلا في لبنان وتوزع في السعودية في تسعينات القرن الماضي، في مخابىء الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 2015 خصوصا قاعة الحفلات باتاكلان.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا تسبب منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2020 AFP