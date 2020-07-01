إيطاليا تصادر كمية قياسية تبلغ 14 طنا من الأمفيتامين المصنع من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

صورة من تسجيل فيديو وزعه فرع مدينة ساليرنو الإيطالية لجهاز الحرس المالي الإيطالي في الأول من تموز/يوليو 2020 لكمية كبيرة من الأمفيتامين بشكل حبوب كبتانغون صنعها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في المرفأ الواقع في جنوب نابولي

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روما (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي".

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات.

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالى مترين وقطرها 1,40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالى 350 كلغ من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالبا ما يستخدم من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة "نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

© 2020 AFP