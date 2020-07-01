بطولة إنكلترا: إيفرتون يزيد محن ليستر وتشلسي يرفض الهدية

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب

الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي مستاء عقب الخسارة امام ايفرتون (1-2) في الدوري الإنكليزي في الاول من تموز/يوليو 2020.

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لندن (أ ف ب)

زاد إيفرتون محن ضيفه ليستر سيتي عندما تغلب عليه 2-1، ورفض تشلسي الهدية لانتزاع المركز الثالث منه بخسارته أمام جاره اللندني وست هام يونايتد 2-3 الأربعاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل البرازيلي ريشاليسون (10) والإيسلندي غيلفي سيغوردسون (16 من ركلة جزاء) هدفي إيفرتون، والنيجيري كليتشي إيهياناتشو (51) هدف ليستر سيتي.

وفي الثانية، سجل التشيكي توماس سوتشيك (45+2) ومايكل أنطونيو (51) والأوكراني أندري يارمولنكو (89) أهداف وست هام يونايتد، والبرازيلي ويليان (42 من ركلة جزاء و72) هدفي تشلسي.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها ليستر سيتي في تحقيق الفوز في الدوري بعد تعادلين متتاليين فتجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي الذي أهدر فرصة الارتقاء الى المركز الثالث وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالخسارة للمرة الثانية هذا الموسم امام جاره بعد الاولى صفر-1 في ستامفورد بريدج.

وأشعل إيفرتون ووست هام الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وقدما هدية لكل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون صاحبي المركز الخامس والسادس على التوالي برصيد 54 نقطة.

وقال الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي "مستوانا لم يكن أفضل منذ فترة لكننا ما زلنا نملك مصيرنا بين أيدينا لتحقيق ما قد يكون حلما بالنسبة لنا وهو التواجد في المراكز الأربعة الأولى. لكن يمكننا فقط الحصول على ذلك إذا كان الأداء صحيحا".

وكان ليستر سيتي الذي خرج من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد على يد تشلسي الأحد، الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عبر هدافه جيمي فاردي بيد أن الحارس جوردان بيكفورد انقض على الكرة في توقيت مناسب.

ونجح إيفرتون في افتتاح التسجيل من أول هجمه له في المباراة حيث مرر توغل أنطوني غوردون من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة تابعها ريشارليسون بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة فشل الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل في التصدي لها (10).

وحصل إيفرتون على ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي تم التأكد من صحتها بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" فانبرى لها سيغوردسون بنجاح (16).

ودفع مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بالثنائي جيمس ماديسون والنيجيري كليتشي إيهياناتشو مطلع الشوط الثاني، ولم يتأخر الأخير في تقليص الفارق اثر دربكة أمام المرمى حاول المدافع مايسون هولغايت تشتيت كرة من أمام المرمى فارتطمت برأس النيجيري وعانقت الشباك (51).

وكاد المدافع مايكل كين يسجل بالخطأ في مرمى فريقه عندما فشل الحارس بيكفورد في التصدي لكرة عرضية فتخطته وارتطمت بقدم قطب دفاعه وكانت في طريقها إلى المرمى قبل أن يشتتها كين من باب المرمى (63).

وضغط ليستر سيتي بقوة في الدقائق الأخيرة دون أن ينجح في إدراك التعادل.

- تشلسي يرفض الهدية -

ورفض تشلسي المنتشي بتأهله الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي السبت، هدية إيفرتون ومني بخسارته العاشرة هذا الموسم.

وسجّل وست هام يونايتد هدفا عبر مدافعه سوتشيك الغاه الحكم بداعي التسلل على المهاجم مايكل أنطونيو بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" (34).

وحصل تشلسي على ركلة جزاء إثر عرقلة الأميركي كريستيان بوليسيتش داخل المنطقة من المدافع الفرنسي عيسى ديوب فانبرى لها ويليان بنجاح على يمين الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي (42).

ونجح سوتشيك في ادراك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية (45+2).

ومنح أنطونيو التقدم لوست هام عندما تابع من مسافة قريبة تمريرة جارود بوين داخل المرمى الخالي (51).

وأدرك ويليان التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه ارتدت بالقائم الأيسر البعيد وعانقت الشباك (72).

وبات ويليان أول لاعب يسجل هدفين من ركلة جزاء وركلة حرة في مباراة واحدة في البريمر ليغ منذ الإسباني تشيسك فابريغاس عندما فعلها مع تشلسي بالذات عام 2016 في مرمى وست هام يونايتد بحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

ووجه البديل يارمولينكو الضربة القاضية لتشلسي بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من انطونيو اثر هجمة مرتدة فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع الالماني انطونيو روديغر وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا (89).

وأنعش وست هام يونايتد حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز بارتقائه الى المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

- أرسنال يواصل الصحوة -

وواصل أرسنال صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين عندما عمق جراح مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بالفوز عليه برباعية نظيفة بينها ثنائية لهدافه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ رفع بها رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم ولحق بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي إلى صدارة لائحة الهدافين.

ومنح اوباميانغ التقدم لارسنال مستغلا خطأ فادحا للحارس الهولندي تيم كرول في تشتيت الكرة فانتزعها منه وتابعها داخل المرمى الخالي (33).

وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني بعد أربع دقائق بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من أوباميانغ.

وسجل أوباميانغ هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (67)، قبل أن يختم البرتغالي سيدريك سواريش المهرجان بتسديدة قوية من خارج المنطقة (81).

وصعد أرسنال إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره توتنهام الذي يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد الخميس في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الأخير.

وزاد نيوكاسل محن مضيفه بورنموث الثامن عشر عندما تغلب عليه 4-1.

وسجل دوايت غايل (5) وشون لونغستاف (30) والبارغوياني ميغل ألميرون (57) والنمسوي فالنتينو لازارو (77) أهداف نيوكاسل، ودان غوسلينغ (90) هدف بورنموث.

ولحق نيوكاسل بكريستال بالاس الى المركز الثاني عشر بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة مقابل 27 لبورنموث.

ويلعب الخميس أيضا مانشستر سيتي مع ليفربول.

© 2020 AFP