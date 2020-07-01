بطولة إيطاليا: إنتر يحصن مركزه الثالث بفوز ساحق على بريشيا

ميغيل ميدينا ا ف ب

لاعبو إنتر يحتفلون بالفوز على بريشيا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الأول من تموز/يوليو 2020.

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ميلانو (أ ف ب)

حصَّن إنتر ميلان مركزه الثالث بفوز ساحق على ضيفه بريشيا بنصف دزينة نظيفة من الأهداف الأربعاء ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل الإنكليزي أشلي يونغ (5) والتشيلي أليكسيس سانشيز (20 من ركلة جزاء) ودانيلو دي أمبروسيو (45) وروبرتو غاليارديني (52) والدنماركي كريستيان اريكسن (83) وأنتونيو كاندريفا (88) الأهداف.

وهو الفوز الثالث لإنتر في أربع مباريات منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، معيدا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين لاتسيو الثاني، وثماني نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.

وكان لاتسيو ويوفنتوس حققا فوزين خارج القواعد الثلاثاء في افتتاح المرحلة، الأول على مضيفه تورينو 2-1، والثاني على مضيفه جنوى 3-1.

وأكد الـ"نيراتسوري" تشبثه بأمل المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010، حين حقق لقبه الثامن عشر.

وتراجع بريشيا إلى المركز العشرين الأخير بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة وفشل بتحقيق أي فوز في المباريات الـ14 الأخيرة، إذ خسر تسع مرات مقابل خمسة تعادلات.

وخاض إنتر المباراة بتشكيلة مغايرة عن تلك التي فازت بصعوبة على المضيف بارما (2-1) الأحد، حيث أجرى المدرب أنتونيو كونتي خمسة تعديلات عليها أبرزها إبقاؤه على كاندريفا والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

وسيطر إنتر على مجريات اللقاء، ونجح يونغ، القادم من مانشستر يونايتد، بافتتاح التسجيل سريعا من تسديدة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة (5).

وضاعف سانشيز، القادم أيضا من فريق "الشياطين الحمر" لكن على سبيل الإعارة، النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء اثر اعاقة الدولي النيجيري فيكتور موزيس داخل المنطقة، سددها زاحفة على يمين الحارس (20).

وأنهى دي أمبروسيو الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ضربة رأسية في الزاوية العكسية للحارس الفنلندي الفنلندي جيسي يورونين (45).

وحافظ إنتر على أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف رابع عبر رأسية لغاليارديني الذي استغل تمريرة عرضية لسانشيز (52).

وأضاف البديل اريسكن الخامس بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس على دفعتين، إثر تسديدة زميله البديل الاخر لوكاكو (83).

واختتم البديل الآخر كاندريفا المهرجان التهديفي بتسديدة يسارية من على مشارف المنطقة (88).

وفي مباراة ثانية، تعادل بولونيا مع ضيفه كالياري 1-1.

وسجّل الغامبي موسى بارو (45+3) لبولونيا، والأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، (46) لكالياري.

ورفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر خلف كالياري بفارق نقطة واحدة.

ويلعب لاحقا سبال مع ميلان، وفيورنتينا مع ساسوولو، وفيرونا مع بارما، وليتشي مع سمبدوريا.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي اتالانتا مع نابولي، وروما مع اودينيزي.

© 2020 AFP