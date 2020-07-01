بطولة الصين: تحديد 25 تموز/يوليو موعدا لانطلاق الموسم

صورة موزعة نادي ووهان ثري تاونز لكرة القدم/ا ف ب

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بكين (أ ف ب)

حدد الاتحاد الصيني لكرة القدم الأربعاء تاريخ 25 تموز/يوليو الحالي موعدا لانطلاق موسم الدوري المحلي، بتأخير أشهر عن موعده المقرر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان ان الموسم الجديد من الدوري السوبر الذي كان من المفترض أن ينطلق في شباط/فبراير الماضي وعلّق بعدما أصبحت البلاد البؤرة الأولى لتفشي "كوفيد-19" أواخر العام الماضي، سيقام بنظام مجموعتين توزع عليهما الفرق الـ16.

وستقام المباريات في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو (شرقا قرب شنغهاي) مع "الالتزام الصارم بمتطلبات العمل الوطني للوقاية من الوباء"، بحسب البيان الذي لم يحدد ما إذا كانت المباريات ستقام بغياب الجمهور.

وقد لا يتمكن كل اللاعبين المتواجدين خارج البلاد من الالتحاق بفرقهم، لأن الصين ما زالت تمنع دخول جميع الأجانب تقريبا الى البلاد تخوفا من موجة جديدة من "كوفيد-19".

وفي ظل انحسار تفشي في البلاد حيث ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، بدأت الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها.

وفي 20 حزيران/يونيو أصبح دوري كرة السلة أول بطولة رياضية محترفة تعاود نشاطها لكن خلف أبواب موصدة، بعدما تم منذ أشهر تعليق مختلف النشاطات الرياضية بسبب الفيروس.

وتشكل عودة كرة القدم دفعة معنوية هامة للبلاد، كما الحال في دول عدة أعادت إطلاق المنافسات، مثل ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا أو إنكلترا.

© 2020 AFP