تشيفيرين يؤكد أن مسابقة يوروبا ليغ ليست بحاجة لـ"خطة بديلة"

هارولد كانينغهام ويفا/ا ف ب/ارشيف

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الأربعاء أنه على غرار مسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة نهائياتها في البرتغال، "لسنا بحاجة إلى خطة بديلة" للأدوار النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" المقررة في ألمانيا في آب/أغسطس المقبل.

وقال تشيفيرين في بيان عقب محادثة عبر الفيديو مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر "كما هو الحال في الأدوار المتبقية (ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية) لمسابقة دوري أبطال أوروبا في البرتغال، ليست هناك حاجة لخطة بديلة لهذه البطولة (الدوري الأوروبي) في ألمانيا".

وعلى الرغم من إعادة تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد في لشبونة، أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه "لا توجد حاجة لخطة بديلة" للأدوار النهائية للمسابقة القارية العريقة المقررة في العاصمة البرتغالية من 12 حتى 23 آب/أغسطس.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لمسابقة يوروبا ليغ في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف في الفترة من 10 إلى 21 آب/أغسطس.

وتقام أدوار ربع النهائي (10-11 آب/أغسطس) ونصف النهائي (16-17 أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب. وتقام المباراة النهائية في 21 منه في كولن.

وتقام مباريات إياب الدور ثمن النهائي في 5 و6 آب/أغسطس. أما بالنسبة لمواجهتي روما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني واللتين لم تلعبا ذهابا بسبب فيروس كوفيد-19، فستحسمان بمباراة واحدة على أرض محايدة في ألمانيا أيضًا.

ايبي/م م/ف ط

© 2020 AFP